Precio del pan, aceite y fideos: el Gobierno refuerza el fideicomiso del Trigo

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, se reunió este jueves con representantes de la industrias harinera, fideera y aceitera en un encuentro en el que se acordó reforzar y potenciar el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) con la participación de más empresas y así garantizar la continuidad de las políticas para desacoplar el precio local de los alimentos de los precios internacionales.De esta manera, las empresas que integraban el Fidecomiso Anticíclico, creado a partir de la resolución conjunta 03/2022 de los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca para la elaboración de harina de trigo tipo 000 con y sin levaduras de uno y cinco kilos y los fideos secos de 500 gramos, un kilo y cinco kilos, se incorporarán al FETA. Así, los fondos comprometidos para el fideicomiso privado se redireccionarán al FETA, fortaleciendo la cooperación público privada y mejorando el funcionamiento de la política.La medida, en tanto, busca repotenciar y dar sostenibilidad a la política de fideicomisos. En los próximos días se publicará la normativa correspondiente a tal determinación, asegurando la Secretaría de Comercio Interior la disponibilidad de los fondos para las compensaciones durante el período de reordenamiento. Se estipula que en el mes de julio se efectivice la integración de ambos fideicomisos.Participaron de la reunión, además de los equipos técnicos de la Secretaría, el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera, Diego H. Cifarelli; el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del centro de exportadores de cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras; el presidente de la Unión de Industriales Fideeros de la República Argentina (UIFRA), Juan Manuel Airoldes; la gerenta de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina( CIARA), María Marta Rebizo; el director de Molinos Río de la Plata Mariano Eguia; y el gerente de Molinos Cañuelas, David Vainman.El Fondo Estabilizador del Trigo Argentino se puso en marcha con el primer giro de fondos destinado a subsidiar la bolsa de harina 000, harina 0000 (común y de calidad), tapera, semolín, premezcla e integrales, por $1.394,5 millones, informó la Secretaría de Comercio Interior. A través de un comunicado, la Secretaría ahora dependiente del Ministerio de Economía detalló que dichos fondos fueron asignados a las empresas Molino Cañuelas Sacifia, Molisud S.A. (Jacinto Arauz) y Molinos Florencia S.A.U.El fideicomiso, suscripto el 8 de abril pasado entre el sector fiduciario del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) -como administrador- y la Secretaría de Comercio Interior -como autoridad de aplicación-, "estuvo activo desde su creación" y, a partir de ese momento, se mantuvieron reuniones permanentes con los interesados y actores del sector, puntualizó el comunicado.De esta manera, los equipos técnicos de la Secretaría de Comercio Interior "han evacuado decenas de requerimientos y dudas en encuentros virtuales, presenciales y a través de e-mails, ya sea de forma directa con los molinos o con intermediación de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) y demás cámaras sectoriales". En este sentido, marcó que a la fecha "aún se están recibiendo pedidos de solicitud de inclusión en el fideicomiso por parte de varios molinos ubicados en todo el país, que se suman a los que ya están inscriptos".Este mecanismo requiere de la implementación de procesos administrativos y la presentación de documentación específica en la estructura formal jurídicamente prevista, lo que implica una serie de etapas de estricto cumplimiento, al mismo tiempo que subrayó que "las estructuras intermedias aglutinantes, como las (federaciones, asociaciones y demás entidades, no tienen vinculación directa con el fideicomiso".Por otro lado, Comercio Interior informó que desde la instrumentación de esta herramienta se ha llevado a cabo el proceso de contratación del asesor de revisión y control para dotar de mayor transparencia a la operatoria, lo cual "garantiza a los molinos el efectivo desembolso de las compensaciones a través de un adelanto financiero adecuadamente caucionado, siempre que efectivamente la harina se comercialice a los precios establecidos" por la dependencia oficial.Las bolsas de harina que se produzcan a partir de este fideicomiso deberán contar con una identificación correspondiente con la leyenda “Harina subsidiada por el Estado Nacional”, para que el comprador pueda conocer el precio que debe abonar. Las inspecciones y fiscalizaciones sobre este último punto serán exhaustivas y se sancionará a todos aquellos que no respeten lo acordado, advirtió la Secretaría.Los precios establecidos para la bolsa de 25 kilos son: harina 000 común: $1.200; harina 0000 común: $1.440; harina 000 calidad 24/26 gluten: $1.320; harina 000 calidad 26/28 gluten: $1.440; harina 000 calidad + de 28 gluten: $1.560; harina tapera: $1.560; semolín: $1.560; harinas acondicionadas y especiales (inglés): $1800; y premezclas, harinas integrales: $1800. A granel por toneladas los precios son los siguientes: harina 000 común: $47.100; harina 0000 común: $56.520; harina 000 calidad 24/26 gluten: hasta $51.810; harina 000 calidad 26/28 gluten: hasta $56.520; harina 000 calidad + de 28 gluten: hasta $61.230; harina tapera: $ 61.230; semolín: $61.230; harinas acondicionadas y especiales: hasta $70.650; premezclas, harinas integrales: hasta $70.650. Dichos valores no contemplan impuestos ni costos logísticos, según se informó.