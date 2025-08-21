Barrera y Kicillof habilitaron la Autovía, inauguraron obra deportiva y avanzan políticas de salud y vivienda

Acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, habilitó la Autovía, inauguró oficialmente la cancha de Hockey Municipal y anunció la licitación del Hospital Sub Zonal "Carlos Idaho Gesell", entre otras políticas pensadas en materia de vivienda y salud."En una tarde muy emotiva, habilitamos la Autovía en todos nuestros Accesos, inauguramos oficialmente la cancha de Hockey Municipal y recibimos una noticia muy esperada por los geselinos: la licitación del Hospital Sub Zonal ´Carlos Idaho Gesell´", expresó el jefe comunal a través de sus redes sociales.Además, informó que se firmó un convenio con el Instituto de la Vivienda la realización de 28 viviendas que habían sido prometidas en 2009.y que el distrito recibió una ambulancia "de última generación para reforzar nuestro sistema de salud, un desfibrilador y más elementos deportivos"."A pesar de la quita ilegal de recursos del Gobierno Nacional y la crisis que golpea a todos, en Villa Gesell y en la Provincia seguimos apostando al trabajo y al futuro, con inversión y obra pública, más seguridad vial y un Hospital que iniciamos desde @villagesellmunicipio y cambiará el paradigma de Salud Pública en #VillaGesell y en toda la región", apuntó Barrera contra Javier Milei.