El Gobierno intervino el ANDIS y designó a un nuevo titular tras el escándalo de los audios

Alejandro Vilches será el interventor en el organismo que dirigía Diego Spagnuolo. Su primera misión será realizar una "profunda auditoría" en el área.
Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. Manuel Adorni (@madorni) August 21, 2025
El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria.
Su primera misión será realizar una profunda
