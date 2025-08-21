21.08.2025 / Política

El Gobierno intervino el ANDIS y designó a un nuevo titular tras el escándalo de los audios

Alejandro Vilches será el interventor en el organismo que dirigía Diego Spagnuolo. Su primera misión será realizar una "profunda auditoría" en el área.




Pocas horas después de despedir a Diego Spagnuolo por el escándalo de los audios de presuntas coimas, el Gobierno nacional oficializó la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El nuevo interventor del organismo será el doctor Alejandro Alberto Vilches.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la "primera misión" de Vilches será "realizar una profunda auditoría en el área". Adorni agregó que las pensiones por invalidez fueron históricamente una "caja de la política" que el Gobierno está decidido a desmantelar.



Vilches, el nuevo responsable, es un médico especializado en gestión de sistemas de salud y se desempeñaba hasta ahora como Secretario de Gestión Sanitaria.

La intervención del organismo se produce de manera inmediata tras la destitución de Diego Spagnuolo, implicado en las grabaciones que denuncian una presunta red de cobro de coimas a laboratorios por la compra de medicamentos. 

