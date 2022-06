De funcionaria porteña a gerente de una compañía: En dos meses consiguió una licitación por 20 años del GCBA

Se vuelven a conocer presuntas irregularidades y delitos en la gestión porteña. La ex coordinadora general de la Subsecretaría de Proyectos de la Ciudad durante el macrimo, Victoria Dowling, es hoy gerente general de Lamp Investments S.A, una compañía creada dos meses antes de que el Gobierno porteño le otorgará una licitación por 20 años para construir el Campus Urbano de Plaza Houssay.

Avanza el nuevo Campus Urbano en la Plaza Houssay. Con @AGarciaResta y Victoria Dowling, coordinadora de Proyectos del @DesUrbanoBA, recorrimos este futuro centro recreativo, cultural y gastronómico para que más de 170.000 estudiantes puedan estudiar y disfrutar al aire libre. pic.twitter.com/TwqDsZ047o — Felipe Miguel (@FelipeMiguelBA) April 22, 2019

La gerencia de la empresa no es lo único curioso, sino también la dirección de radicación de Lamp Investments SA: Olleros 2945 de esta Capital. Domicilio en el también figura el Estudio 2AG Arquitectos y la empresa FTTR S.R.L. ambos pertenecientes a Álvaro García Resta.

Hoy las miradas vuelven a posarse sobre el Campus Urbano por un conflicto con la compañía mexicana Cinépolis

Según su descripción de Linkedin,Durante abril del mismo año, sólo siete meses antes, recorría como coordinadora el proyecto en Plaza Houssay junto al Jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel y al Secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Alvaro Garcia Resta.El 20 de octubre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial el llamado a licitación pública al que se presentaron cuatro empresas: Ciucor SA, Riva SA, Lamp Investments SA y el Estudio Smud-Ir-Bulla. La adjudicación de la concesión del diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación quedó a cargo de la firma Lamp Investments SA, por el término de 20 años con opción de prórroga por otros 10.y sus principales socios eran Mariano Martí y Martín Kocourek. La empresa se comprometió a abonar un canon mensual inicial de $400.000, un negocio beneficioso teniendo en cuenta que sólo el estacionamiento tiene lugar para 810 vehículos. El proceso de licitación se realizó bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, a cargo de Andy Freire. (Resolución N° 478/MMIYTGC/17 del 4 de julio de 2017)..Así lo denunciaba en 2017 la, en su momento, legisladora porteña del bloque del Frente Para la Victoria, Andrea Conde, según informó Ámbito.En diciembre de 2019 se inauguró el Campus Urbano de Plaza Houssay que cuenta con las principales marcas de gastronomía, tiendas de indumentaria y un mega estacionamiento que fue clausurado una vez.que no puede abrir el complejo de salas. Pese a que el Gobierno de la Ciudad informa en su sitio bajo el lema "Compromiso Cumplido", que "abrió un Campus de 1.900 m² de espacio público con emprendimientos comerciales, gastronómicos y culturales, junto con 4 salas de cine con capacidad para 700 personas". El cine nunca se abrió.Desde Cinépolis, que invirtió 4 millones y contrató un plantel de 20 empleados, explican que las obras del complejo de cine de Plaza Houssay comenzaron en 2018, fueron terminadas en el 2019 y aún no pueden abrir. Mientras que desde la Agencia Gubernamental de Control aseguran que el Complejo presentó planos que no están graficados en el lugar.Por su parte la Ciudad explica que el Campus necesita una licencia, lo que implica inspeccionar las obras antes de aprobarlas.Seguún informó BAE, ya se hicieron dos inspecciones, una en febrero y otra hace días, además de cuatro reuniones. Este jueves 23 es la próxima reunión. Algunos aseguran que no hay acuerdo sobre quién financiará las obras que faltan