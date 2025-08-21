21.08.2025 / TRAS LOS INCIDENTES EN EL LIBERTADORES

Conmebol desmintió el comunicado falso que sanciona a Independiente y a Universidad de Chile



El ente sudamericano negó la veracidad del escrito viral que descalificaba a ambos clubes por dos años y aclara que el caso continúa bajo estudio en el Tribunal de Disciplina. La serie queda a la espera de una resolución formal.




La Confederación Sudamericana de Fútbol desmintió la autenticidad de un comunicado que circula desde la mañana y que anuncia sanciones “ejemplares” para Independiente y Universidad de Chile por los incidentes en la Copa Sudamericana. Fuentes del organismo confirmaron que el documento es apócrifo y que no existe, por ahora, decisión oficial.

El texto falso sostuvo la descalificación inmediata de ambos equipos de la actual Sudamericana, la exclusión de todas las copas por los años 2026 y 2027 y la suspensión por tiempo indefinido del estadio Libertadores de América. Incluso agrega una supuesta clasificación directa de Alianza Lima a semifinales, extremo que también se desmiente.

La situación real es otra: el expediente con los informes del árbitro y del veedor de seguridad sigue en análisis de los órganos judiciales de la Conmebol. Hasta que el Tribunal de Disciplina se expida, no hay sanciones ni definiciones sobre el futuro de la llave.

Tras la batalla campal que obliga a cancelar el partido, se esperan sanciones severas, pero cualquier medida requiere el fallo correspondiente. En medio de versiones y operaciones que corren en redes, el ente continental marca la cancha: la única palabra válida será la resolución oficial del Tribunal en los próximos días.

