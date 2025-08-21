Conmebol desmintió el comunicado falso que sanciona a Independiente y a Universidad de Chile

La Confederación Sudamericana de Fútbol desmintió la autenticidad de un comunicado que circula desde la mañana y que anuncia sanciones “ejemplares” para Independiente y Universidad de Chile por los incidentes en la Copa Sudamericana. Fuentes del organismo confirmaron que el documento es apócrifo y que no existe, por ahora, decisión oficial.

El texto falso sostuvo la descalificación inmediata de ambos equipos de la actual Sudamericana, la exclusión de todas las copas por los años 2026 y 2027 y la suspensión por tiempo indefinido del estadio Libertadores de América. Incluso agrega una supuesta clasificación directa de Alianza Lima a semifinales, extremo que también se desmiente.Tras la batalla campal que obliga a cancelar el partido, se esperan sanciones severas, pero cualquier medida requiere el fallo correspondiente. En medio de versiones y operaciones que corren en redes, el ente continental marca la cancha: la única palabra válida será la resolución oficial del Tribunal en los próximos días.