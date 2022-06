El Gobierno ratificó el objetivo de acumular reservas y de mantener la deuda pública en pesos

El ministro de Economía, Martín Gúzman, ratificó el objetivo de acumular reservas internacionales por US$ 5.800 millones durante este año, y continúa su compromiso de fortalecer el mercado de deuda pública en pesos.

el objetivo de aumentar las reservas en US$ 5.800 millones para 2022; US$ 4 mil millones para 2023; y US$ 5.200 millones para 2024.

Así trascendió del encuentro que el titular del Palacio de Hacienda mantuvo el viernes pasado junto con el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, con representantes de empresas de consumo masivo.Durante la reunión Guzmán, Pesce y Hang dialogaron sobre las perspectivas de la política económica con vistas a la renovación trimestral del programa, según se informó en un comunicado, y ratificaron que ", pese a las erogaciones por importaciones de energía debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.El Gobierno nacional acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de la renegociación de la deuda,En este sentido, Guzmán indicó que, a partir de la guerra en Ucrania, se "alteró la estacionalidad en el flujo de importaciones y exportaciones”, y consideró que “el fuerte crecimiento del valor de las importaciones de energía, que pasaron de US$ 4.641 millones en los primeros cinco meses 2022 frente a los US$ 1.520 millones de igual periodo de 2021".Esto "acentuó las necesidades de administración del comercio exterior", explicó el titular del palacio de Hacienda y resaltó “y llevaremos a cabo todas las acciones con este propósito”.Por otra parte, el presidente dely en esto se va a poner todo el esfuerzo que sea necesario”.