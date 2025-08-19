La economía cayó 0,7% en junio por segundo mes consecutivo y por cuarta vez en seis meses

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) retrocedió 0,7% en junio en la medición desestacionalizada, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, la economía cayó por segundo mes consecutivo y por cuarta vez en seis meses. Aunque en la comparativa con 2024, avanzó 6,4%.Con relación a igual mes de 2024, 12 de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en junio, entre los que se destacan Intermediación financiera (28,7% internacional) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5%).La actividad de Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Industria manufacturera (7,8%) e Intermediación financiera (28,7%).Por su parte, tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca pesca (-74.6%), junto con Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7%) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0.7%).