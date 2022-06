Dólar y "festival de importaciones": las nuevas medidas y controles que oficializó el Banco Central

el Banco Central endureció hoy el acceso a las importaciones a través de una comunicación oficial con el objetivo de priorizar la meta de acumulación de divisas que firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Importaciones by Marcelo Rielo on Scribd

Tras el inicio de la discusión pública y al interior del Gobierno que impulsóal sostener que en Argentina en este momento hay un "festival de importaciones" que facilita la salida de dólares y perjudica la acumulación de reservas,El organismo que rige la política monetario emitió para tal efecto la comunicación A7532 en el que detalla las nuevas medidas que tomó para la administración del comercio exterior."Definimos una priorización del uso de las divisas para fortalecer la capacidad de acumulación de reservas", había anticipado esta mañana el ministro de Economía,, en declaraciones radiales, para referirse a la decisión, que de todos modos ya se había filtrado en off durante el domingo.El titular de Economía también había señalado que "lo que ocurrió en la primera parte del año es que las importaciones de energía crecieron mucho", que aquello "es una realidad y es el problema". Hace días, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, negó que existiera un "festival de importaciones", como había afirmado la Vicepresidenta.1. Se extiende el sistema de financiación de importaciones a las realizadas bajo Licencia No Automática y a la importación de servicios y tendrán vigencia por un trimestre, para dar tiempo a la normalización del comercio exterior.2. Las pequeñas y medianas empresas quedan exceptuadas de las exigencias vigentes de financiar sus importaciones por un incremento de 15% respecto al año anterior, con un límite de hasta un millón.3. En el nuevo esquema de pagos, las SIMI A mantendrán el acceso al mercado de cambios por el equivalente al promedio mensual de importaciones de 2021 más 5% o de 2020 más 70%. Las SIMI B correspondientes a las Licencias No Automáticas podrán acceder al mercado a partir de 180 días del despacho a plaza.4. También se dispuso en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo ampliar las posiciones arancelarias de bienes equivalentes a los producidos en el país que tendrán acceso al mercado a partir de 180 días y la de bienes suntuarios que podrán acceder a partir de los 360 días.5. En cuanto a las importaciones de servicios, se equiparán en el tratamiento a la de bienes, permitiendo el acceso al mercado por el mismo monto que en 2021 y en caso de superar el importe el saldo a 180 días.6. En bienes de capital, se estableció una regla que permite pagar 80% en puerto de origen y 20% con la nacionalización.7. Complementariamente, se facilitará la prefinanciación de exportaciones lo cual acelerará el ingreso de divisas especialmente del complejo cerealero, pasando la obligación de liquidar las divisas que se ingresen de 5 a 15 días, y la financiación a largo plazo para precancelar deudas locales en moneda extranjera.