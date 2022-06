Guzmán: El Estado tiene que ir ordenándose y por eso es tan importante que el déficit fiscal se reduzca"

“el Estado tiene que ir ordenándose y por eso es importante que el déficit fiscal se reduzca”

El ministro de Economía,, aseguró hoy quecomo una de las condiciones necesarias para que baje la elevada inflación que registra el país tras los años de macrismo y la pandemia.Las palabras del funcionario encargado del área económica se producen luego de que la vicepresidentamarcara nuevos puntos de vista que la diferencian del Poder Ejecutivo que encabezaEn primer lugar, la ex mandataria habló de la existencia de un "festival de importaciones", que el Gobierno primero negó pero hoy reconoció al determinar medidas para frenarlo. Por otra parte, CFK impulsó un debate acerca de cómo se administran los planes sociales, mirada que generó un contrapunto con los movimientos sociales.Guzmán consideró que para fortalecer el rol que tiene “el Estado tiene que ir ordenándose, y por eso es tan importante que el déficit fiscal se reduzca". Y agregó:Cristina, en cambio, había enfatizado que “este proceso inflacionario es consecuencia del endeudamiento criminal del macrismo” y había recordado que "cada vez que el país se endeuda en dólares, la economía bimonetaria hace estallar el país por los aires”., completó aquel día la Vicepresidenta en Avellaneda.El ministro de Economía evitó confrontar con Cristina y, aunque reconoció que "lo que hay es un debate público", defendió su postura: "Yo tengo una convicción absoluta sobre cuál es el camino para mejorar la Argentina y actúo bajo esa línea"."Los funcionarios no tenemos la misma agenda que tienen los periodistas. Estamos a disposición del Presidente", cerró el segmento de preguntas sobre las internas en el Frente de Todos.Entrevistado en Radio Con Vos, Guzmán recordó que el Gobierno “cuando tuvo que expandir, como en el 2020, expandió; cuando tuvo que consolidar, consolidó". Y siguió: "En 2021 nos encontró con una economía creciendo más del 10%, el gasto real creciendo y el déficit bajando del 6.5% a 3% del PBI, y ahora pasa lo mismo”.Según el ministro, uno de los funcionarios criticados por el kirchnerismo, ahora. En ese sentido, anticipó: "Y eso es lo que vamos a hacer; queremos tener una evolución de la demanda interna, con un economía que crece, genera empleo, y acumula reservas, importante para poder seguir creciendo el año que viene y atacar el problema de la inflación”.Luego de semanas en las que sectores de Juntos por el Cambio terminaron reconociendo que recorre esa coalición la idea de defaultear la deuda en pesos, rumor que escuchan atentos el "Círculo rojo" y la City, Guzmán habló del tema en un pasaje en el que comenzó sostendiendo que "Argentina no es un país de ingresos bajos en dólares"."Hay muchas voces que dicen muchas cosas, el Gobierno cuenta con los instrumentos para darle continuidad a las políticas económicas", continuó.En ese punto, remarcó que "la deuda pública sobre el producto cayó casi 30 puntos" y sostuvo que la administración que integra trabajó "desde el día uno para reconstruir el mercado de deuda pública en pesos"."La idea de que alguien podría reestructurar la deuda en pesos no es creíble", disparó con el macrismo como blanco, y señaló que "gobierne quien gobierne, Argentina, de aquí en adelante, no tiene forma de ser un país serio diciendo que se puede reestructurar".Por otra parte, el funcionario puso en valor la función de los sindicatos, habida cuenta de que la CGT todavía se mueve alrededor del esquema del presidente Alberto Fernández en sus diferencias con Cristina, y destacó que estos "tuvieron una actitud muy responsable en cuanto a los problemas inflacionarios en Argentina", mientras que es necesaria "la misma actitud de los empresarios".En cuanto a las modificaciones que el Banco Central oficializó para endurecer los controles sobre las importaciones, sostuvo que "está adaptando ciertos aspectos de la política de comercio exterior" porque, en este caso en línea con Cristina, "para atacar la inflación necesitamos dólares en el Banco Central".Guzmán también habló del Gasoducto Néstor Kirchner y destacó que "se necesita porque aumentó muchísimo la producción de gas"."El gasoducto no se hizo, mientras la producción de gas caía. El Plan Gas de nuestro Gobierno reactivó la producción", dijo en una crítica implícita a la inacción en esta materia por parte de la gestión de Mauricio Macri.También habló de la aplicación de la segmentación de los hogares para la quita de subsidios energéticos, a la espera de la apertura del registro. "El formulario para mantener los subsidios tiene que estar antes del 1 de julio", puso como fecha el ministro.Finalmente, fue escueto en cuanto a uno de los temas que golpeó a la administración de Fernández en plena pandemia. "El asunto de Vicentin se encuentra en la Justicia y nosotros somos respetuosos sobre eso", dijo.