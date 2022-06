Emilio Pérsico: "El Presidente me pidió que me tranquilizara"

El dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico afirmó hoy que el presidente Alberto Fernández le pidió que se “tranquilizara” y señaló que “el tema es no meterse en la interna y tratar de hacer el menor daño posible”.

Tras la polémica por la gestión de los planes sociales y su cruce con el kirchnerismo,“El tema es no meterse en la interna y tratar de hacer el menor daño posible. El problema es que te cuesta a veces porque uno recibe la agresión y, muchas veces, es una agresión injusta entonces en la actitud de defenderte terminas agrediendo a otro compañero”, aseguró Pérsico en comunicación con Radio Nacional.En este sentido y en referencia a su cruce con la vicepresidenta Cristina Kirchner, el dirigente social remarcó: “”.Además comentó que hace un año no habla con la vicepresidenta y aclaró que "es difícil conseguir una cita con Cristina” pero que “cada vez que hablas con ella son buenas reuniones". Luego insistió en que no importan tanto las reuniones, sino no agredirse porque “las diferencias las resolvemos de alguna forma democrática“.El referente de los movimientos sociales y gran aliado de Alberto Fernández dentro de la interna del Frente de Todos, también se refirió a los actos separados que se realizaran por los 48 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón., si se hace el acto de la CGT y el acto del senado… y el miedo a que se contesten. Podemos hacer un acto juntos”, manifestó Pérsico.Respecto a la internas y los dichos del Kirchnerismo frente al manejo del Estado expresó que espera que panorama "se tranquilice" y opinó que si bien "lo hacen para corregir los errores del Gobierno no es la forma".“Los humildes lo único que tienen es el Estado. Si el Estado es débil o está entretenido en peleas que no tienen demasiado sentido, concluyó Pérsico.