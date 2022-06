El Senado aprobó el proyecto para regularizar deudas previsionales y lo giró a Diputados

La iniciativa recibió 38 votos a favor del Frente de Todos, de sus aliados y de la senadora de Córdoba Federal, Alejandra Vigo; seis en contra y 18 abstenciones aportadas por el interbloque de Juntos por el Cambio.

El Senado de la Nación aprobó este jueves y giró a Diputados el proyecto de ley que crea el Plan de Pago de Deuda Previsional, cuyo objetivo será regularizar el ingreso de aportes previsionales de personas en edad de jubilarse y que tengan faltantes en los pagos para el acceso a las prestaciones.La presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, la bonaerense oficialista Juliana Di Tullio, consideró que el proyecto es “automáticamente un puente hacia un derecho que es la jubilación para varones y mujeres”. “Este no es un plan de segunda categoría. Es un plan de plenos derechos en cuestiones previsionales”, señaló al remarcar queEl plan de beneficios se conformará de unay de unapara trabajadores en actividad. En el artículo 3, establece que los períodos a incluir en el plan comprenderán lapsos que sean anterior a diciembre de 2008 inclusive para quienes adhieran a la Unidad de Pago y anteriores al 31 de marzo de 2012 para la cancelación de aportes.En el caso de la Unidad de Pago,contados a partir de la entrada en vigencia de la ley y podrá ser prorrogado por igual período. Para acceder, será necesario que cumplan con la edad jubilatoria o la cumplan dentro del plazo de dos años desde la vigencia.De igual modo, tendrán derecho a adquirir la Unidad de Pago aquellos derechohabientes previsionales, siempre que existiera inscripción previa del causante al deceso como afiliado alEl valor de la Unidad de Pago seráy podrán cancelarse en cuotas mensuales, que no podrán superar un máximo de ciento veinte (120), en tanto que la Anses será el organismo encargado de establecer los parámetros objetivos para el acceso.Las cuotas incluidas en el Plan de Pagos, previa aceptación por parte de la persona solicitante, seránque se obtenga a través del presente programa.Para acceder a la Unidad de Cancelación de Aportes, en tanto, será necesario ser mayor de 50 años la mujer y 55 el hombre y menor de 60 años la mujer y 65 años el hombre.También se puso como requisitoy haber residido en el país y no haberse encontrado prestando servicios bajo relación de dependencia registrada o en carácter de autónomo/a y/o monotributista en el período que se pretende adquirir el beneficio.