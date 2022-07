Vizzotti presentó un nuevo registro para el cultivo controlado de cannabis medicinal

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, presentó el nuevo registro para el cultivo controlado del cannabis medicinal, que tendrá una selección de perfiles "más dinámica e intuitiva y facilitará el proceso de inscripción y el seguimiento de trámites por parte de las personas usuarias y profesionales", informaron desde la cartera sanitaria.

Además buscanjmnm incorporar al registro ONGs y la categoría de productos vegetales a base de cannabis para su uso y aplicación medicinal.Ely permitirá agilizar los procesos para dar asistencia oportuna y mejorar la accesibilidad al sitio. El anterior no admite más inscripciones y quedará habilitado sólo para la descarga de certificados aprobados, y para que los pacientes que tengan vigente su credencial no deban registrarse nuevamente.Los profesionales de la salud que deseen mantener su registro y seguir vinculando personas en tratamiento deberán inscribirse nuevamente. También todas las personas usuarias que no pudieron finalizar el trámite en la plataforma anterior.Durante la reunión ely recomendaciones que sugieran las organizaciones.Por su parte, el titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), Manuel Limeres, explicó detalles sobre la nueva categoría de “Productos vegetales a base de cannabis y sus derivados destinados al uso y aplicación en medicina humana”“Tenemos tantas ansias de seguir avanzando, pero también es importante mirar hacia atrás, hace dos años era impensado estar ahora sentados acá y todo este trabajo se hizo en pandemia, por lo que es importante poner en valor el trabajo de programa y de Anmat y de esta mesa”, subrayó Vizzotti.El proceso de actualización del registro surgió de una decisión ministerial, a través del Programa de Cannabis Medicinal y de un acuerdo con el Consejo Consultivo Honorario, que reúne a integrantes de organizaciones de la sociedad civil del país, representantes de organismos estatales y autoridades sanitarias.Lafue promulgada en abril del 2017 y junto al decreto reglamentario 883/2020 dispone, en el artículo 7, la adquisición de medicamentos a base de cannabis elaborados en el país para acceso gratuito para pacientes con cobertura pública exclusiva por parte del