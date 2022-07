Tarifas, Club de París e inflación: los desafíos que enfrenta Batakis

El encuentro con los acreedores nucleados en el Club de París estaba previsto para el próximo miércoles 6 de julio,

La nueva ministra de economía, Silvina Betakis, designada por Alberto Fernández en el día de ayer deberá retomar la cartera de Martín Gúzman y enfrentarse a la definición de las nuevas tarifas de luz y gas, la negociación de la deuda con el Club de París, apuntar al cese de la inflación, controlar la suba del dólar y aumentar las reservas.Frente a la aproximación de los vencimientos de la deuda con los Estados europeos y la necesidad de reprogramar los pagos, Martín Guzmán, tenía previstas.con el objetivo de obtener una modificación de las metas para el segundo trimestre y renegociar nuevas condiciones de tasas de interés y plazos.Al mismo tiempo uno de los temas más sensibles para Betakis será el de controlar con urgencia el proceso inflacionario.Luego del pico de 6,7% en marzo, el IPC subió 6% en abril y 5,1% en mayo, la inflación había acumulado dos meses consecutivos de desaceleración aunque con niveles elevados. Sin embargo, esta tendencia se habría frenado en junio, de acuerdo a las primeras estimaciones de las consultoras privadas, los precios minoristas treparon entre 5,2% y 5,5% durante el sexto mes del año.Según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el Banco Central, los analistas consultados proyectan una inflación para 2022 por encima del 70%. Desacelerar los precios y frenar la inflación será uno de los desafíos más difíciles.En este sentido, la nueva ministra también deberá manejar con cuidado la actualización tarifaria de luz y gas a partir del nuevo esquema segmentación de tarifas, cuya demora en la implementación había sido el detonante de la dimisión del ex ministro, Martín Guzmán. Según el Presupuesto presentado recientemente, el Estado incrementó los subsidios energéticos y el aumento representa unos $459.000 millones, un 66% más.Pese a que en el segundo semestre se espera que se reduzcan las partidas por el cambio de estacionalidad, el Gobierno deberá llegar a cumplir la meta del 2,5% de déficit fiscal primario acordado con el FMI y el primer lugar a mirar son las tarifas.Los subsidios al sector energético pasaron a ser una parte importante del gasto público, y en especial del déficit fiscal de la Administración Central. En el primer caso su relevancia se elevó de 5,2% en 2019 a 10,6% en 2021; y en el segundo saltó de 26,6% a 67,4%, entre esos años. Avanzar o en tal caso, no avanzar será tarea política y económica del nuevo ministro o ministra que ocupe la silla.Por otro lado, otra de las tareas que tendrá serán las reservas de la cartera económica. El dólar blue comienza la semana en $236 para la compra y $239 para la venta. Dentro del mercado, sin embargo, se anticipa que la cotización de la divisa que se opera en el mercado paralelo se verá presionada al alza, por lo que podría recortar la diferencia respecto de las cotizaciones financieras, que se ubican hasta $13 por encima.Para el dólar MEP y el contado con liquidación, que inician la semana en $247,90 y $252,22 respectivamente luego de haber avanzado un 20% en promedio durante el mes de junio, en el mercado anticipan una rueda de bajo volumen. El feriado en Estados Unidos por el Día de la Independencia estadounidense le quita una gran contraparte a las operaciones.La semana pasada el Banco Central anunció restricciones en el régimen de importaciones, y hasta el jueves 30 la entidad compró dólares de manera sostenida. Esto le permitió cumplir con su meta de acumulación de reservas para la primera mitad del año.Según datos oficiales, las reservas cerraron ese día en u$s42.784 millones en términos brutos, unos u$s4.780 millones por arriba del cierre de la semana anterior, gracias a haber acumulado más de u$s1.500 millones en compras en el mercado cambiario y a la transferencia de unos US$4.000 millones en DEG que envió el FMI tras la aprobación de la primera revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas. Sin embargo la tendencia se revirtió el viernes con la venta de u$s190 millones, algo que preocupa.La coordinación entre Economía y el Banco Central para cuidar las divisas e incrementar las exportaciones en un momento donde no se contará con el grueso de divisas de la cosecha, genera expectativas negativas sobre lo que queda del año.El mercado financiero espera ahora señales de la nueva ministra que asumirá el día de hoy. Se esperan medidas tanto en materia financiera y cambiaria como también de contención de la inflación.