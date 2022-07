Enroque: Feletti va al Senado bonaerense a ocupar el cargo de Di Bella

El ex secretario de Comercio Interior Roberto Feletti ocupará la Secretaria Administrativa de la Cámara Alta provincial. Tras su renuncia en la que expresó diferencias con Martín Guzmán, el ex diputado nacional, ex secretario de Política Económica de la Nación y ex secretario de Hacienda de La Matanza reemplaza a Martin Di Bella.

Cabe recordar que Martin Di Bella, quedará como nuevo secretario de Hacienda de la Nación tras la salida de Raúl Rigo en tándem con Guzmán. Di Bella es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) con posgrado en Teoría Económica en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y ocupó la dirección de ARBA en el Gobierno de Daniel Scioli.Asimismo, Di Bella fue Subsecretario de Hacienda y Director Provincial de Programas de Desarrollo de la Unidad Coordinadora de Organismos Internacionales (UCO) y desde octubre de 2021 era secretario Administrativo de la Cámara Alta provincial.