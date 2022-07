Unidad Piquetera realizará una movilización y acampe en Plaza de Mayo el próximo miércoles

La Unidad Piquetera realizará una movilización hacia Plaza de Mayo el próximo jueves 14 en reclamo por la "universalización o apertura de los programas sociales, trabajo genuino y aumento en el Salario Básico Universal que se toma para pagar el Potenciar Trabajo”. En tanto, pedirán una “audiencia urgente” con la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis.La decisión fue votada esta mañana en las asambleas que el Polo Obrero (PO) y otras organizaciones realizaron frente a intendencias y gobernaciones de todo el país. Ayer, los referentes de la Unidad Piquetera y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se reunieron durante más de una hora y media en busca de un acercamiento. Pero el funcionario volvió a negar la posibilidad de incorporar a más desocupados en el Potenciar Trabajo, que ya se otorga a casi 1.300.000 personas.El ministro insistió en que la política del gobierno del Frente de Todos es reconvertir los planes sociales en trabajo genuino. Los piqueteros entienden que es una muy buena iniciativa, pero “impracticable”, por lo menos de forma masiva.De todas maneras, Zabaleta acordó “seguir con reuniones técnicas para avanzar con el financiamiento para máquinas y herramientas para cooperativas”, y reforzar la entrega de alimentos a comedores y merenderos.“La reunión con el ministro fue amable, pero”, sostuvo el líder del PO, Eduardo Belliboni, y completó: “Los funcionarios no se dan cuenta que esto, así, no va más. La situación social se agrava. Tenemos una inflación que destruye los ingresos fijos, los salarios, las jubilaciones y los programas sociales que necesitan en forma urgente una actualización”.Para el líder del PO, el responsable de la medida de fuerza “es Zabaleta y el Gobierno ajustador”. “por eso, si la ministra Batakis tampoco nos da una salida, vamos a votar, ese mismo día, acampar en Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno”, amplió.Según la organización piquetera, las columnas comenzarán a ingresar a CABA a partir del mediodía a través de varias columnas que marcharán a Plaza de Mayo desde Liniers, Once, Constitución y Retiro.En el día de hoy, además de las concentraciones que se realizan frente a intendencias y gobernaciones, el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Popular Darío Santillán, realizaron una conferencia de prensa en el Obelisco porteño para denunciar unosAsí lo planteó en una segunda rueda de prensa el diputado nacional Juan Carlos Alderete, líder de la CCC, pero en el parlamento. Estaba acompañado de Belliboni y, entre otros, por Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)“Esto es parte de una”, puntualizó Castro, un dirigente social que milita en las filas del Movimiento Evita, es decir en la organización más cercana a Alberto Fernández.En cada una de las asambleas que se realizan en las comunas, los dirigentes piqueteros insisten en que para salir del asistencialismo la única salida “es el trabajo genuino” y que mientras esto no ocurra “la solución es la apertura de los programas sociales mientras dure la emergencia”.