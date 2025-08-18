18.08.2025 / ELECCIONES 2025

Rosca en la Rosada: Ritondo, Santilli y Pareja se reunieron con Santi Caputo




En la previa de la mesa de campaña bonaerense, los diputados del PRO Cristian Ritondo y Diego Santilli mantuvieron este mediodía un encuentro en Casa Rosada con el asesor presidencial Santiago Caputo y el armador provincial Sebastián Pareja. La reunión se realizó en el salón Martín Fierro, mientras Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem ultiman detalles del operativo electoral.




El ex ministro de María Eugenia Vidal destacó el acuerdo alcanzado en el reparto de lugares en las listas nacionales y afirmó que el objetivo inmediato es “ganar la elección de septiembre y ganar la elección de octubre”. El jefe del PRO bonaerense negó que esté en carpeta su desembarco en el Gabinete si se producen cambios en Defensa o Seguridad, y calificó al territorio provincial como “el nicho donde se resguarda el kirchnerismo”.

En tono de campaña, el exministro de Seguridad bonaerense explicó el gesto de vestir un buzo violeta con el sello de La Libertad Avanza en el acto de Villa Celina junto a Javier Milei y los candidatos bonaerenses.  Por su parte, Santilli aseguró que su función será “acompañar” al Gobierno en el Congreso para impulsar “las transformaciones adelante”. 

La reunión se dió en la previa a la habitual reunión de la reducida mesa de campaña bonaerense. Además,. según supo la agencia Noticias Argentinas, pese a que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habilitó a partido amarillo a participar, los diputados no asistirán a la edición de la reunión que encabezará esta tarde junto también al armador del interior, Eduardo “Lule” Menem.

