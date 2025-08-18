Rosca en la Rosada: Ritondo, Santilli y Pareja se reunieron con Santi Caputo

En la previa de la mesa de campaña bonaerense, los diputados del PRO Cristian Ritondo y Diego Santilli mantuvieron este mediodía un encuentro en Casa Rosada con el asesor presidencial Santiago Caputo y el armador provincial Sebastián Pareja. La reunión se realizó en el salón Martín Fierro, mientras Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem ultiman detalles del operativo electoral.
