Alberto Fernández repudió el asesinato de Shinzo Abe y lo consideró un "atentado contra la democracia"

El presidente Alberto Fernández expresó sus condolencias y repudió el asesinato del ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, quien murió hoy en la ciudad de Nara, al recibir dos disparos durante un acto de campaña por a las elecciones de la Cámara alta legislativa porgramadas para este domingo."Con absoluta conmoción supe del asesinato de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón. Mis condolencias a sus seres queridos y el mayor repudio a este impactante y doloroso atentado contra la democracia y la paz", expresó el primer mandatario a través de su cuenta de Twitter.Cancillería se había referido al hecho previamnete. Como una primera reacción emitió un tuit y sostuvo "La Argentina expresa sus más sinceras condolencias al gobierno de Japón y a la familia del ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, quien falleció tras ser víctima de un ataque con arma de fuego". "Acompañamos al pueblo de Japón en este difícil momento", concluyó el mensaje publicado en Twitter .Shinzo Abe, nacido el 21 de septiembre de 1954, fue líder del Partido Liberal Democrático y primer ministro de Japón de 2006 a 2007 y de 2012 a 2020. Al momento del ataque encabezaba un acto en el marco de la campaña para las elecciones de la Cámara alta legislativa programadas para este domingo.El presunto autor del atentado es Tetsuya Yamagami, de 41 años, quien fue detenido en la escena del crimen y no opuso resistencia durante el arresto.