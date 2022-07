Tras la renuncia de Guzmán, Alberto habló sobre "responsabilidad institucional" y aclaró que con Cristina no tiene diferencias sustanciales

Tras la renuncia de Martín Guzmán, el presidente Alberto Fernández habló sobre "responsabilidad institucional" y aclaró que no tiene “diferencias sustanciales” con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.“Martín Guzmán se fue y él sabe lo que pienso de cómo lo hizo y con eso alcanza.. Pero bueno, ahora la ministra se llama Silvina Batakis, tenemos que hablar de ella”, respondió el Presidente durante una entrevista con C5N.Consultado por la interna del Frente de Todos, Fernández explicó: “Tenemos un denominador que nos une. Yo puedo tener diferencias con Cristina pero en lo sustancial no tengo diferencias. Yo sé que. Puedo tener diferencias sobre cómo implementar una medida u otra pero no en lo sustancial"."Ha habido en los últimos tiempos discursos más vehementes y discursos más contemplativos. Yo creo que”, planteó.Sobre el discurso que brindó la vicepresidenta desde El Calafate, el mandatario resaltó que ambos coinciden en los elogios al programa PreViaje y en la necesidad de acordar precios con los empresarios hoteleros y gastronómicos. “Sus preocupaciones por los planes sociales son preocupaciones de todos nosotros. Sabemos que”, añadió.Además, sobre los planes sociales resaltó que “no es bueno demonizar un sistema que en su momento a Argentina la ayudo mucho”, y defendió el rol que cumplieron las organizaciones sociales durante la pandemia.En cuanto la situación económica, confirmó que su objetivo es “bajar el déficit fiscal paulatinamente y va a demandar tiempo igual que bajar la inflación”. “Hay que persistir con algunas lógicas: la lógica de ir reduciendo el déficit es necesario que lo entendamos, el déficit fiscal es nocivo”, agregó e informó que mañana mantendrá una reunión con Batakis para avanzar en nuevas medidas para combatir la suba de precios.“Como nos va a demandar tiempo bajar la inflación., con lo cual Argentina tiene una suerte de inflación estructural y parte de un piso mucho más alto”, resaltó el Presidente.Alberto Fernández arribó a San Miguel de Tucumán en horas del mediodía junto a gran parte de su Gabinete y expresó durante un acto su rechazo contra aquellos que “se aprovecharon de la pandemia y se quieren aprovechar ahora de la guerra”. Y en esa línea, advirtió: “Son los mismos de siempre que siembran el desánimo, temor, rumores… Que buscan vernos desunidos, que generan enfrentamientos”.“Venimos soportando en los últimos meses, pero sobre todo de manera pública y feroz en la última semana, una embestida de los grupos concentrados poderosos que quieren quedarse con toda la renta. Que quieren provocar una devaluación y maximizar sus ganancias con la codicia de siempre”, lamentó el mandatario.