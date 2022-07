Vacaciones de invierno: Mañana arranca el receso escolar en 16 provincias

Las vacaciones escolares de invierno comenzarán el lunes próximo en 16 provincias, mientras en las ocho restantes el receso de dos semanas empezará el 18 de julio, de acuerdo con el cronograma oficial dispuesto por el Consejo Federal de Educación para este año. Los distritos que tendrán su receso invernal entre el 11 y el 22 de julio son Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán.En tanto, a partir del 18 y hasta el 29 de julio tendrán sus vacaciones la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Prevén realizar jornadas de capacitación docente en la segunda etapa del año y, según fuentes de los ministerios de Educación de esas provincias, por estos días se hizo foco en la entrega de notebooks para los alumnos de distintas localidades de la provincia.En Córdoba el Ministerio de Educación provincial prevé dos semanas de completo descanso sin actividades para la comunidad estudiantil y docente, dado que los exámenes, coloquios y evaluación institucional se realizarán entre el 20 y 29 de diciembre.Santa Fe también tendrá receso absoluto del 11 al 22 de julio y, tras la pausa, el Ministerio de Educación provincial diseñará el esquema para comenzar a implementar la extensión horaria en sus escuelas primarias, cuyo objetivo es sumar más horas y días de clases, tal como resolvió la 119° Reunión del Consejo Federal de Educación, celebrada en junio en Rosario.En Mendoza, según la resolución 4182 de la Dirección General de Escuelas (DGE), para este receso invernal el último día de clases será el viernes 8 de julio y se retornará el martes 26, ya que el 25 será feriado provincial por el Día del Patrono Santiago.Las autoridades de Entre Ríos señalaron que durante las dos semanas de vacaciones las jornadas institucionales quedaron sin efecto para "asegurar los 190 días de clases" y el trabajo se va a realizar "de otra manera, pero sin suspensión de clases".El gobierno de Catamarca confirmó que el receso invernal en las escuelas coincidirá con el de toda la administración pública de la provincia, según el decreto 1.535.CHUBUTChubut planea el reinicio de clases el lunes 25, tras dos semanas de receso y, según fuentes gubernamentales, espera regularizar la situación institucional del Ministerio de Educación local tras la renuncia de la ministra Florencia Perata y la asunción de su reemplazante, Valeria Saunders, por lo que las autoridades interinas no brindaron información sobre otros aspectos a la espera de normalizar la cartera.En La Rioja no hay ninguna jornada institucional, etapa de fortalecimiento ni capacitaciones docentes previstas para el receso escolar, que coincide con las vacaciones de invierno de los empleados estatales como todos los años.Misiones también dispuso el receso invernal del sector educativo en conjunto con el de la administración pública sin actividades especiales programadas.En Neuquén las vacaciones escolares serán totales dado que, según indicaron fuentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), las jornadas institucionales que se realizarán en la segunda mitad del año serán el 2 de agosto, el 21 de septiembre, el 25 de octubre y el 1 de diciembre.En Río Negro hay, además de las vacaciones formales del 11 al 22 de julio, un Receso Invernal Extendido (RIE) que comenzó el 4 de julio y finalizará el 5 de agosto en las localidades rurales más afectadas por el frío y la nieve que suelen cubrir a la provincia cada invierno. Fuentes de la cartera educativa confirmaron que para estos períodos no fueron programadas jornadas institucionales, ni de capacitación.En Salta, el receso invernal abarca a los niveles inicial, primario y secundario en un calendario al que se le suma una jornada pedagógica que se realiza actualmente en la mayoría de los colegios, dado que algunos la programaron para el regreso a las clases. En el nivel secundario, si bien el receso termina el 22 de julio, el lunes 25, martes 26 y miércoles 27 se destinarán a exámenes de materias previas y equivalencias, con suspensión de actividades, mientras que el jueves y viernes siguientes habrá exámenes pero sin suspensión de clases.En San Luis, donde ya se revinculó al 64% de los estudiantes desvinculados por la pandemia de coronavirus, fuentes educativas dijeron que no se programaron etapas de fortalecimiento educativo durante el receso invernal.Tierra del Fuego confirmó que el receso escolar de invierno abarcará tanto a la comunidad educativa de los niveles inicial, primario y secundario como al personal administrativo. La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Tierra del Fuego, Analía Cubino, ratificó que la jurisdicción mantiene el objetivo de sumar 190 días de clases en 2022 y recordó que el ciclo lectivo se reanudará el 1 de agosto hasta el 20 de diciembre.En Jujuy, la Secretaría de Gestión Educativa indicó que el receso escolar invernal se cumplirá sin actividades de fortalecimiento o capacitación programadas para los niveles de educación Inicial, Primario, Secundario, Superior, Técnico Profesional, Educación para Jóvenes y Adultos y Educación No Formal.En Santiago del Estero, el receso escolar de dos semanas en invierno también será para todos los niveles educativos, confirmaron a Télam fuentes del Ministerio de Educación.