Movimientos sociales protestan frente al Congreso y se moviliza una marcha piquetera a Plaza de Mayo

El dirigente social, Juan Grabois, que sumó una catarata de críticas al Gobierno en las últimas horas, anunció que iniciará la semana próxima, un plan de lucha para reclamar por el Salario Básico Universal.Eduardo Belliboni, ayer en una asamblea que realizó en el hall central de la estación de trenes de Constitución en la Ciudad de Buenos Aires.Hoy, Unidad Piquetera, alineada con la izquierda, marchará hacia laconcentrándose en tres puntos de la Avenida 9 de Julio (Belgrano, avenida de Mayo y el Obelisco), lo que promete mortificar a los conductores en la jornada. Si bien entre Unidad Piquetera y los movimientos sociales difieren inclusive sobre else prometieron mutuo apoyo en las protestas y un grupo del Polo Obrero participó de la asamblea.Además, también hoy, laque integra elque lidera Grabois, desplegará una jornada de protesta en la plaza frente al Congreso donde además harán una feria con los productos que elaboran cooperativas y cerrarán a las tres de la tarde con un acto. Ayer, los movimientos sociales y la CTA Autónoma, que realizaron un día de asambleas en distintos puntos del país, anunciaron cortes de rutas en todo el país para el próximo miércoles 20, para insistir con el salario universal y un “aumento de emergencia para los trabajadores”.De la asamblea principal, en la estación de trenes, también participó el secretario general de ATE y secretario adjunto de la CTA Autónoma, Hugo 'Cachorro' Godoy, quien sostuvo. “En un gesto de unidad, en la asamblea de Constitución estuvo presente un amplio arco de organizaciones sociales y sindicales, desde aquellas que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y La Poderosa hasta la CTA Autónoma, y organizaciones de Unidad Piquetera”, señalaron los organizadores en un comunicado.Belliboni contó en Twitter que había recibido la invitación de Grabois para participar de la asamblea pero también aclaró que “estuvimos con una delegación del Polo en asamblea del MTE de Grabois y acordamos en la necesidad de luchar por el salario y contra el hambre. No coincidimos en el salario básico universal de 14 mil. Hay que universalizar el potenciar y defender la orga popular en los barrios”.”, indicó el referente del Polo Obrero.Grabois, en la jornada, dijo quey que “el Frente de Todos tiene que recuperar el rumbo del contrato social electoral de 2019, que era empezar por los últimos, sino va a ser un recuerdo fallido de la historia”.Además, aseguró que la manifestación, ayer del agro, “es parte de la puja distributiva que hay en Argentina. Lo que no puede ser es que el Gobierno, en vez de patear para el pueblo, patea para los poderosos. Con 5 puntos de retenciones a la soja, que no es sacarle nada es un poquito de lo que ganaron con la guerra, se paga el Salario Básico Universal”.Para Grabois “el pueblo no tiene más tiempo” y