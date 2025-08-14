La advertencia de José Mayans: Este esquema de gobierno lleva a la Argentina a la ruina

El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, lanzó duras críticas al presidente Javier Milei al asegurar que "no sabe dónde está parado" y que llegó a la Casa Rosada "sin pensarlo".“Si discutimos políticas públicas, este esquema de gobierno lleva a la Argentina a la ruina. No tenemos presupuesto nacional“, aseguró en diálogo con Infobae.El legislador señaló: “Milei no sabe dónde está parado. Llegó sin pensarlo a la presidencia de la Nación. Compró un programa económico que era para Patricia Bullrich. Él hablaba muy mal de (los ministros Luis) Caputo y (Federico) Sturzenegger”.Por otra parte, remarcó que "hay que discutir en el Parlamento el presupuesto nacional”. “Lo primero que se discute es el gasto social, después los servicios económicos, de seguridad y defensa, después el Estado mismo y después la relación con las provincias y el programa de inversión", detalló.Para Mayans, la falta de Presupuesto es una evidente muestra de que “tenemos un gobierno que desconoce el sistema representativo, republicano y federal de Gobierno”.“Milei no quiere que funcione el Parlamento. El decreto 70/23 es un avasallamiento al Congreso nacional. Es violatorio de la Constitución nacional”, denunció.Además, criticó el lanzamiento de la campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires, donde el presidente Milei posó con sus candidatos con una bandera de “Nunca Más” al kirchnerismo,. En ese sentido, recordó: “El Nunca Más es la ausencia del Estado de derecho con el golpe del 24 de marzo del 76. En ausencia de la Constitución y de las leyes, la dictadura era el mando supremo de gente que disponía de la vida y de los bienes de los argentinos”.El senador cuestionó la forma de ejercer el poder de La Libertad Avanza “¿A vos te parece que puedan disponer tres personas de la vida y los bienes de los argentinos? Es el artículo 29 de la Constitución Nacional. ¿Qué va a pasar cuando esto termine? A estos hay que ya dictarle la prisión preventiva, porque tienen el 99 por ciento“, concluyó.