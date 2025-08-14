Insólito: un militante libertario se disfrazó de Mickey en la previa del acto en La Plata

En la antesala del relanzamiento de campaña de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, un ciudadano boliviano caracterizado como el ratón Mickey irrumpió en escena y desató polémica. Mientras el oficialismo convoca bajo el lema “kirchnerismo nunca más”, el joven pidió “sacar el cepo”, reivindicó el dólar y reclamó “motosierra” para su país.
