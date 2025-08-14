Insólito: un militante libertario se disfrazó de Mickey en la previa del acto en La Plata

El presidente Javier Milei se pone hoy al frente de la campaña rumbo a las elecciones del 7 de septiembre con un acto en el Club Atenas de La Plata. El jefe de Estado encabeza la presentación de los principales candidatos de las ocho secciones electorales, con el objetivo de ampliar la representación libertaria en la Legislatura bonaerense. La militancia libertaria colma el predio para acompañar lo que el gobierno define como un paso clave para sostener el proyecto presidencial en la segunda mitad de la gestión.

En ese clima, un simpatizante apareció disfrazado de Mickey y se volvió viral tras la entrevista a C5N. Ante cámaras, el militante insistió en “sacar el cepo”, apostó por el dólar y señaló como favoritos al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el propio Milei.También afirmó que su país, Bolivia, “necesita motosierra”. Recordemos que en su país hay elecciones en los próximos días y también vive una complicada situación con la moneda verde.