Evo Morales: "Estados Unidos hace golpes de Estado para seguir robando recursos"

El expresidente deconsideró este jueves como “cínicos” los dichos del exconsejero de Seguridad Nacional estadounidense,Lo hizo después de que admitiera que existió un patrocinio de la administración Donald Trump en varios golpes de Estado. Morales aseguró que “sorprende la entrevista” donde Bolton reveló la participación de los Estdos Unidos en golpes de Estado regionales. Y reveló que cuando llegó a la presidencia “mineros víctimas de los golpes de Estado, y otros sectores sociales víctimas del Plan Cóndor”, le dijeron que “En este sentido, celebró que “en 2008, cuando el embajador estaba asesorando y financiando golpes de Estado”, tuvo la oportunidad de “hacer respetar la soberanía del pueblo boliviano y expulsar al diplomático”. “Solo no hay golpes de Estado en Estados Unidos porque no hay embajador de Estados Unidos en Estados Unidos”, sentenció Evo. A lo que añadió:Para el exmandatario, es fundamental indagar sobre el porqué de los golpes. “denunció.En diálogo con La García, por AM750, con la mirada puesta en América Latina, Morales aseguró que “todas las doctrinas implementadas por Estados Unidos son un rotundo fracaso”. Frente a esto, dijo,añadió Evo. Y consideró que “esta nueva ola de liberación democrática viene para cumplir las grandes aspiraciones de Chávez, de Néstor Kirchner, de Fidel”.Finalmente, el exmandatario se refirió al golpe de Estado en Bolivia y la participación del expresidente de Argentina, Maruricio Mari, con el envío de armas para el gobierno de facto.comentó.Luego, comparó aquel gobierno de Cambiemos con el actual:. “Ahora Bolsonaro trata de dar asilo a Áñez. Seguramente tienen coincidencias ideológicas. Algunos presidentes todavía defienden a personas en delitos de lesa humanidad. El primer proceso que enfrentó Áñez fue por la ruptura del orden constitucional. La justicia dijo que hubo un golpe de Estado. El pueblo pide justicia para que no haya más golpes de Estado”, finalizó.