14.07.2022 / PASO 2023

Alberto Samid lanzó su candidatura a presidente

El "Rey de la carne" competirá en las próximas elecciones con el Partido Justicialista y si bien no definió su fórmula, aseguró: "A mi patriotismo y coraje me sobran por eso me voy a presentar en las PASO del 2023".