Los salarios aumentaron más de 6% en mayo y le ganaron a la inflación

Los salarios registraron un incremento de 6,2% en mayo y le ganaron a la inflación que alcanzó 5,1%, de acuerdo al último informe del Indec.La cifra es resultado de un alza de 7% en los sueldos de los trabajadores privados, 6,8% en los de los empleados públicos, y 3,2% en los ingresos de los empleados no registrados.De esta manera, en los primeros cinco meses del año el Índice de Salarios cerró con un alza de 28,1% promedio, contra una inflación de 29,3%. Esta suba del índice fue producto de un alza de 29,4% en los sueldos de los trabajadores privados, 29,3% en los de los empleados públicos y 22,3% en los trabajadores no registrados, informó el organismo.Sin embargo, el Índice mostró una suba promedio de 63,6% en los últimos doce meses, frente a 60,7% del Índice de Precios al Consumidor. La mejora en los salarios estuvo impulsada por una suba de 63% en los ingresos de los trabajadores privados, 71,7% en los empleados públicos y 52,8% en los ingresos de los trabajadores informales.Contra diciembre, el promedio de los asalariados registró una caída del 0,9% en sus haberes en términos reales. Esto es explicado por la dinámica de los empleados no registrados, que tuvieron una caída del 5,4% real en lo que va del año, mientras que el resto de los trabajadores se mantuvo en un nivel muy similar al de diciembre 2021.