"Alguien dijo que resolvía en dos días y se fue con 55%": Massa sobre Macri y la inflación

El nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, ya juró ante el presidente Alberto Fernández y, horas después, presentó su primer paquete de medidas en una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, que estuvo colmado por periodistas y trabajadores de prensa

En ese contexto, un fragmento, tal vez el más picante de las palabras del nuevo integrante del Gabinete nacional, sembró la polémica cuando, consultado acerca de un mensaje para la población aquejada por la suba de precios, el líder del Frente Renovador castigó sin nombrarlo a Mauricio Macri., comenzó su respuesta Massa ante una consulta de la prensa.En ese punto fue cuando, sin nombrarlo, Massa le pegó a Macri., recordó.Lo que, a juicio de verdad rememoró el nuevo ministro, fue cuando, en primer lugar, Macri en campaña electoral de 2015 sostuvo que "la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar". Y agregó: "En mi presidencia, la inflación no va a ser un tema, un desafío".Luego, en 2016, ya presidente, dijo que "la inflación es culpa de un gobierno que administra mal". No obstante, meses después, dijo que "no es tanto culpa de un gobierno" si no baja, sino "culpa" suya.