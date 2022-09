Kicillof destacó los alegatos de la defensa de Cristina Kirchner: "Se desnudó la farsa y cayó a pedazos la acusación"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró este martes que en la causa Vialidad "no hay un sólo hecho del Código Penal" contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y señaló que la acusación del fiscal Diego Luciani fue "un guión con motivos políticos"."Ayer, cuando vi el alegato de la defensa de Cristina, del doctor Carlos Beraldi noté", respondió Kicillof ante una consulta de Télam en el marco del segundo día del alegato que realiza la defensa de la exmandataria ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de la Ciudad de Buenos Aires."Es muy impresionante. Se pasaron tres años haciendo un juicio en el cual los testigos que aportaban los fiscales se desdecían uno por uno de todas las acusaciones", reflexionó Kicillof y consideró que se trata de "un escándalo jurídico de una magnitud inmensa"."Hay jueces que dicen que siempre van a jugar a la quinta de Mauricio Macri. Siempre se van a tomar un café con él. Podrían tener vinculaciones con otras personas, pero siempre aparecen el expresidente (Fabián), quien está prófugo en Uruguay", indicó el mandatario sobre el exasesor judicial del gobierno de Cambiemos.Al cuestionar el accionar del fiscal Luciani, opinó que "los testigos que llevaba, decían que eso no pasó" y recalcó:"Fue una bancarrota judicial, que demuestra lo que venimos diciendo hace tiempo, que es que toda la acusación fue un armado,. No hay un solo hecho del Código Penal", puntualizó Kicillof.