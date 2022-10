Manes insistió contra el espionaje macrista, apoyó a Carrió y le reclamó a la UCR

#Video | Facundo Manes aseguró que fue “castigado” desde su propio partido por sus dichos sobre el espionaje durante la gestión de Mauricio Macri.



🗣 "Yo defendí al radicalismo, entonces me pareció injusto". pic.twitter.com/lA0VhAgZg5 — Política Argentina (@Pol_Arg) October 20, 2022

No hay intentos que valgan para frenar la interna de Juntos por el Cambio. El diputado de la Unión Cívica Radical,, volvió a hacer declaraciones yManes salió a aclarar en una entrevista que brindó para C5N el miércoles por la noche que sus dichos sobre que el líder del PRO llevó a cabo “populismo institucional” fueron "”, más que un cuestionamiento a la figura de Macri.Y reiteró que hubo un “castigo desmedido” hacia su persona por esas declaraciones por todo el séquito del PRO.Aunque no frenó la interna y aprovechó la situación para apuntar contra la UCR que había salido a cuestionarlo a través de un comunicado, en el que se desligó de los dichos contra la gestión de JxC.”, afirmó Manes.Y agregó: “Mi explicación fue defendiendo al radicalismo moderno". "Pero por suerte la provincia de Buenos Aires, conliderandolo, respaldó mi posición”, diferenció el diputado y rápidamente recordó: “”, señaló.Y apoyó a la líder de la Unión Cívica Ari,tras sus declaraciones del sábado pasado en el programa de Mirtha Legrand, donde denunció que padeció acciones de espionaje ilegal en su contra durante el gobierno macrista. Manes señaló que “no conocía los detalles” y, en ese sentido, llamó a pensar un sistema de “instituciones fuertes” en el país.Además, al referirse al libro de Macri y sus propuestas de ultraderecha sostuvo: “No lo leí, pero yo creo que hay que hacer un plan desde el centro popular”. “Con los extremos no vamos a poder ir al desarrollo y sin debate tampoco”, consideró Manes.