Ay pero Macri" y Vidal "de Heidi a Thatcher: Kicillof apuntó fuerte contra Juntos por el Cambio

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destrozó las gestiones nacional de Mauricio Macri y bonaerense de María Eugenia Vidal, en el marco del acercamiento de un 2023 electoral en el que el primero no descarta una candidatura presidencial en plena compentencia interna de Juntos por el Cambio y la segunda ya se autopercibe aspirante al mismo cargo, llamativamente, de la mano del ex presidente

#Video | Para Kicillof, "pasó de Heidi a Thatcher".



"En su gobierno inauguró 65 edificios, y además cerró 36 escuelas rurales, o sea que el neto le da muy bajito", aseguró.

, comenzó su crítica a la administración de Cambiemos entre 2015 y 2019, con una ironía acerca de, valga la redundancia, la chicana macrista para evitar que se analice qué números dejaron.Kicillof continuó su argumentación: "´Qué dolor lo que hizo Macri en la Argentina` - continuó - .. Esto hay que marcarlo, y aunque los macristas no quieran hablar de su gestión y hagan como que no existe, es el punto de partida de este Gobierno"."Me acuerdo cuando ganamos la elección que todos decían ´hay que llenar de entusiasmo` y yo dije ´tierra arrasada dejaron`. Porque si no comprendíamos en dónde estábamos era difícil evaluar las dificultades que tenemos", cerró.En otro tramo de la entrevista que brindó a El Destape, Kicillof también apuntó contra Vidal, que durante el mismo período gobernó la PBA., dijo el mandatario bonarense, con lo que comparó el actual perfil porteño y duro de la dirigente macrista con la ex primera ministra británica que condujo a ese país en la guerra de Malvinas.Antes, Kicillof había comenzado su alocución mencionando toda la obra pública durante su mandato, incluida la pandemia. "Tenemos 111 edificios escolares inaugurados y hoy vamos a inaugurar el número 112 en Necochea", comenzó diciendo, y agregó que apuntan "a (inaugurar) más de 200" escuelas hasta 2023.En ese punto es que trazó una analogía entre esos números y los de que la gestión previa, con Vidal al frente:"Y agrego otro factor. Vidal no pisaba La Plata. Entonces casi no teníamos capital ni administrativa en la Provincia. No tener un espacio de comunicación, de debates comunes, además de que se gobernó desde CABA por decisión política y por desprecio a la Provincia, todo eso contribuyó" a los resultados de la gestión del PRO, concluyó Kicillof.