María Eugenia Vidal sobre las PASO: "Sacarlas es hacer trampa"

Luego del proyecto de ley que presentó Provincias Unidas en Diputados para derogar las PASO la diputada de Juntos por el Cambioopinó que“Cambian las reglas porque creen que una PASO no les es conveniente y porque creen que así van a dañar a la oposición. Así que”, aseguró Vidal durante una entrevista para CNN Radio.En este sentido, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires recordó que provincias del país. “No es la primera vez, esto ya viene pasando a nivel provincial. En San Juan no solo se adelantaron las elecciones, sino que se sancionó una nueva ley de lemas, que no define que el voto va a cada candidato, sino que hay una suma de votos. Es un sistema que claramente favorece al que gobierna, igual al que existe en Misiones y en Santa Cruz. También en Salta se suspendieron las PASO”, enumeró.Su declaraciones se dan luego de que el se presentara en la Cámara de Diputados iniciativa del interbloque Provincias Unidas, un aliado del Frente de Todos a la hora de votar. Diferentes legisladores de la oposición ya habían apuntado contra el oficialismo y calificado el proyecto de “cortina de humo” Por otro lado, la diputada también se refirió a la interna dentro de Juntos por el Cambio que se agudiza cada vez más de cara a las elecciones 2023 y se mostró optimista.Vidal aseguró estar “convencida” de que se encontrará una salida entre los distintos actores que aspiran a ser precandidatos. “. A mi no me van a ver descalificando a alguien del PRO, ni en la pelea frívola y superficial para ver con qué cargo me quedo. Entiendo perfecto lo que la gente nos demanda y espero que todos estemos a la altura”, planteó la legisladora nacional.En la misma línea, manifestó: “Hay que aprender que”.