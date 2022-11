Gerardo Morales: No estoy de acuerdo con volver a privatizar Aerolíneas Argentinas

#Video | @GerardoMorales explicó por qué está en contra de la privatización de empresas estatales como Aerolíneas Argentinas.



🗣 “Hay que bajar el déficit de las empresas públicas”. pic.twitter.com/oF5MuSOcuv — Política Argentina (@Pol_Arg) November 4, 2022

En medio de la carrera a las elecciones 2023 y los conflictos en Juntos por el Cambio por quién ocupará las listas, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales consideró que “el mayor problema de Argentina es la inflación” y volvió apuntar contra el expresidente Mauricio Macri al decir que no está “de acuerdo con volver a privatizar Aerolíneas Argentinas”.”, analizó Morales durante una entrevista en A24 pero aclaró: “. “A mi me tocó controlar la situación de la privatización cuando vaciaron literalmente Aerolíneas Argentinas”, recordó.Si bien el pasado lunes el líder radical dijo que estaba a favor presentar desde Juntos por el Cambio “fórmulas mixtas con uno de la UCR y otro del PRO”. En medio de su precandidatura presidencial 2023, Morales se mostró alejado de la idea con la que insistió Macri durante la presentación de su nuevo libro donde aseguró que en caso de ganar las elecciones de 2023, privatizaría la empresa.Ante la consulta a Morales de qué diría el PRO, el gobernador rápidamente aclaró que “, aunque no está de acuerdo “tanto con la privatización de algunas empresas”. “Pero hay que resolver la situación de Aerolíneas Argentinas, Sofse, la ferroviaria y el déficit de AySa”, enumeró.En ese sentido, indicó que el déficit de las empresas públicas “en enero del 2020 estaban en 1700 millones de dólares, ahora en 5300 millones” para apuntar contra el gasto público del Estado. "Creo que el desafío más importante es resolver la macro, ir controlando la inflación, que vaya bajando porque es el problema de mayor generación de pobreza", consideró el gobernador y remarcó que "no hay que enrollarse con la macro solamente, hay que resolver los problemas de la macro y el deficit de las empresas públicas".