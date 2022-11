La Defensoría de los Niños cuestionó la iniciativa de Santilli para bajar la edad de imputabilidad

La defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, cuestionó este viernes la iniciativa del diputado del PRO Diego Santilli para bajar a 15 años la edad de imputabilidad.Graham explicó que este tipo de iniciativas no termina teniendo influencia en los números de la violencia y que surge como respuesta a la "presión de los medios de comunicación”.En ese sentido, le recordó al diputado del PRO que la convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a la que Argentina suscribe, señala que "no se puede bajar la ley de punibilidad" porque es una medida "regresiva" en materia de Derechos Humanos., manifestó en diálogo con AM750.Y añadió: “El comité le dice al mundo que no hay nada peor para un niño o niña que acercarse a la justicia penal. Tenemos que enfocar todo en la. Lo que tendría que preocuparle a todo el mundo adulto y a aquellos que tienen capacidad de decisión son los índices de desigualdad. Porque es la desigualdad lo que genera la violencia, no la pobreza".Por último, Graham planteó: "Los chicos son más víctimas que victimarios. De la pobreza, de la indigencia, de la falta de vacantes, etc. No vamos a dejar pasar, como no pasaron desde 1989, proyectos para bajar la ley de imputabilidad.. Sería bueno que los diputados y senadores lo tengan claro”.Esta semana Santilli consideró que la ley penal juvenil es "anacrónica y vetusta". "No representa lo que nos pasa hoy con los niveles de violencia. 5 de cada 10 menores que cometieron delitos tiene 15 años. No puede no pasar nada frente a un homicidio", indicó.