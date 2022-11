Bazze tomó distancia de Juez y le pidió al PRO que se reordene

“El PRO tiene que tratar de ordenarse”, dijo Miguel Bazze para quien “evidentemente, hay que tratar de evitar que las discusiones internas y los debates lleguen a producir un desgaste en el conjunto”. “Lo ideal sería que se posterguen algunos debates y seguir a lugar a la exposición de propuestas”, sostuvo al analizar la interna el partido amarillo.

Y enfatizó: “Luis Juez se equivoca en el planteo económico. Hace cuarenta años Argentina atravesaba una situación económica tremendamente destructiva. Era la época de Martínez de Hoz donde las economías regionales y la producción industrial padeció un proceso de destrucción”.

En diálogo con Política Argentina, el legislador bonaerense valoró como contraparte la unidad que se vivió en la mayoría de las jurisdicciones en las que el partido centenerario tiene un Comité. No obstante, hizo alguna aclaración respecto de la interna en La Plata donde sí la UCR tuvo dos posturas diversas.señaló.Por último, manifestó ciertas inquietudes respecto a las declaraciones de Luis Juez sobre la democracia. El cordobés había dicho que “la democracia no le cambió la vida a la sociedad argentina”. Ahora bien, el diputado radical se mostró en línea con las criticas políticas aunque mostró distancia de la mirada económica de Juez.señaló.Para Bazze, “era natural que el gobierno de Alfonsín no pudiera avanzar en soluciones de la economía porque la urgencia estaba dada en consolidar las instituciones”.“Fue de las grandes barbaridades que hizo la Junta Militar pese a que Argentina ya estaba muy mal económicamente. Argentina tuvo un proyecto económico sustentable hasta el Golpe de Estado que derrocó a Arturo Illia allá por el ´66, pero después con Onganía y el peronismo no logró reencauzar la economía y con el Golpe de Estado del ´76 empeoró la situación” señaló.En este sentido,