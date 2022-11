"Música para mis oídos", Berni coincidió con CFK sobre el tema de la inseguridad

se refirió este viernes al acuerdo político para combatir a la inseguridad al que convocódurante el acto por el Día de la Militancia en La Plata. "", aseguró el ministro de Seguridad bonaerense en diálogo con Jorge Rial.En ese aspecto, en declaraciones a Radio 10, aseguró que "no se puede tapar el sol con las manos, uno habla entendiendo lo que es el Conurbano. hacemos investigaciones para entender lo que pasa". "El delito juvenil se ha vuelto el principal problema de la provincia de Buenos Aires", añadió y sostuvo:Asimismo, en referencia al accionar policial, dio a conocer que "todos los días nosotros detenemos policías que cometen delitos". También hubo lugar para disparar contra la legislación actual y apuntó hacia los legisladores: "No veo a nadie, con poder legislativo, querer solucionar el tema del narcotráfico".Finalmente, en cuanto a su situación en el gabinete del gobernadorremarcó:La vicepresidenta Cristina Kirchner llamó este jueves a un acuerdo político para terminar con la inseguridad. Lo expresó durante su discurso en el acto por el Día de la Militancia, en la ciudad de La Plata, ante más de 60.000 personas. "", expresó la vicepresidenta en un tramo de su discurso. "Las fuerzas de seguridad deben responder a las autoridades civiles. De eso debe tratarse la seguridad", alegó Cristina y aclaró que esto incumbe a las fuerzas independientemente del partido político que gobierne su distrito.Sobre esto, indicó que "las fuerzas de seguridad son una parte de la solución y también son parte del problema si no se subordinan al poder civil" y recordó: ""No sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo, en vez de tenerlos en el medio de la Patagonia, nadie sabe haciendo qué. Es hora de tener una mirada hacia los lugares que están sufriendo", afirmó Fernández de Kirchner en un acto en el estadio Diego Maradona de La Plata para celebrar el Día de la Militancia.Al respecto, la exmandataria remarcó quey que "ningún partido político lo ha podido solucionar". Por esto, pidió "olvidar los partidos políticos por una vez en la vida y discutir en serio el tema de la seguridad en nombre de todas las víctimas, en nombre de sus familiares y sus deudos".