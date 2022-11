El mensaje de Salvador a Juez: Hay que ser democráticos y respetuosos de la ciudadanía

Para Daniel Salvador, “el radicalismo se ha fortalecido a lo largo de estos últimos años, desde la cantidad de intendentes, concejales y legisladores provinciales hasta sus equipos técnicos”. “Teníamos dos objetivos que eran fundamentales y que para nosotros están cumplidos. Uno de ellos era mantener el espacio político de Juntos por el Cambio y que ahora pase de una coalición electoral a una de gobierno”, dijo en diálogo con Política Argentina.

Por otra parte, relativizó el clima de apertura que se vive en algunos sectores del PRO para con dirigentes como Javier Milei y José Luis Espert. “No me preocupa. Uno tiene la certeza de que todos los que integramos Juntos por el Cambio que hay una prioridad y esa es la de mantener el espacio. Las decisiones finales van a surgir de una mesa que integran en igualdad de condiciones todas las fuerzas que son parte de Cambiemos”, señaló.

Finalmente, tomó distancia de las declaraciones de Luis Juez quien dijo que “los argentinos eran un pueblo de mierda” por pedirle más a un equipo de futbol que a la dirigencia política. “Toda persona tiene que democrática y respetuosa de las decisiones de la ciudadanía más allá de que a veces acompañen una propuesta y otras no. Eso tiene que ser un gran desafío para los dirigentes que tienen expectativas de poder gobernar el país”, concluyó.

Y agregó: “El segundo aspecto logrado era fortalecer al radicalismo. Los dos objetivos están cumplidos”.A los ojos del ex vicegobernador de María Eugenia Vidal y ex presidente de la UCR bonaerense, “ahora va a empezar una etapa de definiciones de estrategias y posibles candidatos” dentro del partido centenario.Y añadió: “Esto entra en el plano de declaraciones e ideas que tienen que ver con las individualidades. No me parece mal que cada uno tenga una mirada en la medida que ratifiquemos los consensos”.