Diputados: El oficialismo no logró quórum, pero Cecilia Moreau seguirá siendo presidenta

Elno logró alcanzar el quórum de 129 diputados para dar inicio a la sesión preparatoria en la que se iban a renovar las autoridades de la Cámara baja.decidieron no bajar al recinto en rechazo a la decisión de-presidenta del cuerpo- de suspender las designaciones de los cuatro representantes para elEl jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, calificó la actitud de la oposición como “golpismo parlamentario” y señaló queEl oficialismo planeaba reelegir a Cecilia Moreau al frente de la Cámara. Sin embargo, más allá del fracaso de la sesión, Moreau seguirá al frente de la Cámara porque así lo estipula el reglamento.Ayer, la presidenta de la Cámara de Diputados dejó sin efecto la resolución 1608 por la cual se designaba a Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Reyes como representantes de ese cuerpo al Consejo de la Magistratura.ya que la decisión se tomó cumpliendo con el reglamento de Diputados y respetando la decisión de los bloques.La decisión de Moreau tomó por sorpresa a la oposición y generó un fuerte malestar ya que entienden que el kirchnerismo está buscando paralizar el Consejo de la Magistratura. Por eso, decidieron no bajar al recinto y lograron sumar a otros bloques opositores. Desde Juntos por el Cambio aseguraron que “no había motivos” para suspender la resolución 1608, “explicaron desde la oposición.Para Martínez, si Moreau hubiera tenido un comportamiento “sectorial”, como denuncia la oposición, no habría apelado el fallo del juez Cormick y. El fallo de Cromick -que Moreau apeló ayer- se conoció cuatro días después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptara la designación de Reyes y ordenara que se le tome juramento, lo que todavía no tiene fecha. A eso se suma que también está bajo disputa judicial el nombramiento del senador kirchnerista Martín Doñate, que su colega del PRO Luis Juez reclama para sí.Según el artículo 37 del reglamento de la Cámara de Diputados, al no haberse hecho la elección, las mismas autoridades continuarán al frente del cuerpo, siempre y cuando sigan teniendo mandato como diputados., señala el artículo en cuestión.Los jefes de bloque de Juntos por el Cambio dieron una conferencia de prensa para explicar su posición en el Salón de Pasos Perdidos. “Por primera vez la presidenta de la Cámara ha decidido no representar al cuerpo sino plegarse a la estrategia de Cristina Kirchner para paralizar la Justicia”, dijo Mario Negri, jefe de la bancada radical.agregó Cristian Ritondo, del PRO.Lo mismo hicieron los representantes del Frente de Todos.dijo Cecilia Moreau.