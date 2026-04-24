Karina Milei mueve las piezas del poder y teje acuerdos con gobernadores aliados en plena crisis oficialista

La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, volvió a ocupar el centro de la escena política con una reunión en la Casa Rosada junto al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, en un contexto marcado por el desgaste del oficialismo y la necesidad de reordenar alianzas. El encuentro también incluyó al ministro del Interior, Diego Santilli, y al operador político Eduardo 'Lule' Menem, figuras clave en la mesa chica libertaria.

El fortalecimiento del rol de Karina Milei no es casual. En las últimas semanas, la funcionaria tomó protagonismo en medio del impacto político que dejó la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y encabezó una serie de encuentros con gobernadores aliados. Entre ellos, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio, con quienes ya se delinean acuerdos de cara al escenario electoral de 2027.En paralelo, el Gobierno nacional despliega una estrategia territorial para garantizar respaldos a su iniciativa legislativa. Santilli retomará su recorrida por distintas provincias con el objetivo de sumar adhesiones a la reforma, en un escenario donde incluso sectores del PRO aún no definieron su postura y las tensiones internas siguen abiertas.La jornada también incluyó un capítulo económico: antes de la reunión política, Zdero firmó junto al ministro Luis Caputo un acuerdo de financiamiento por 30 millones de dólares a través de FONPLATA, destinado a obras de infraestructura en Chaco. Un gesto que combina gestión y alineamiento político, en momentos donde el oficialismo necesita mostrar resultados y sostener apoyos.