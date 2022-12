Maggiotti: "El gobierno de Alberto y Cristina lleva 70 mil viviendas entregadas, el de Macri entregó 14 mil"

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, resaltó el programa Casa Propia del Gobierno, lo comparó con la gestión de Mauricio Macri, y adelantó que se están contruyendo otras 140 mil viviendas.“Entregamos 300 viviendas en Mercedes y la llave 70.000 de esta gestión.”, expresó Maggiotti el viernes en el Destape Radio, al hacer referencia a la entrega de la vivienda 70.000 desde el inicio de la gestión, en la localidad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, que encabezó el presidente Alberto Fernández.En ese sentido, el ministro remarcó: “No se entregan más viviendas sociales, entregamos viviendas dignas. La vivienda social estigmatiza la pobreza". "", adelantó.Asimismo, Maggiotti contó que están trabajando con bancos públicos una. “El 50% de créditos y viviendas de Procrear que se han entregado han sido para menores de 35 años".El mercado no soluciona nada solo, el Estado debe estar presente", remarcó.Y criticó la gestión del macrismo en CABA: "La Ciudad de Buenos tiene espacios, el problema es cómo los destinás. Hay un momento de la Argentina en el que se construyen viviendas y otro en el que no, siempre pasa lo mismo, y tiene que ver con las decisiones políticas que tiene cada gobierno"."Si seguimos con esta política pública durante 15 o 20 años, en la Argentina no debería haber más problemas de déficit de vivienda", vislumbró el funcionario."A partir del 2024 tenemos que empezar a construir 100 mil viviendas por año", adelantó. Y se quejó por las críticas por impulsar el impuesto a la vivienda ociosa: "Cuando el Estado expropia es comunista, y cuando lo hace el privado es un pícaro".Y remarcó: "".“En el Programa Casa Propia hay cupos para personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, para victimas de trata de personas, tercera edad, jefas y jefes de hogar, jóvenes, la idea es que pueda vivir toda la comunidad”, señaló Maggiotti y aseguró: “