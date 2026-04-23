24.04.2026 / FINANZAS

El Riesgo País vuelve a subir: otra vez la fragilidad del modelo económico de Milei


La suba del indicador elaborado por J.P. Morgan y la caída de bonos y ADRs reflejan la incertidumbre global, pero también el impacto de datos locales negativos que ponen en duda el rumbo económico del Gobierno.



El riesgo país trepó hasta los 559 puntos básicos y alcanzó su nivel más alto en más de dos semanas, en un contexto atravesado por la tensión internacional entre Donald Trump e Irán. Sin embargo, más allá del ruido externo, los activos argentinos volvieron a mostrar debilidad estructural: los bonos en dólares operaron con bajas generalizadas y los ADRs registraron caídas de hasta 6%, con fuerte impacto en el sector bancario.

El deterioro financiero coincidió con señales preocupantes de la economía real. Según informó el INDEC, el Estimador Mensual de Actividad Económica se desplomó 2,6% en febrero, marcando el peor retroceso desde diciembre de 2023. La caída en la industria y el fin del ciclo de la cosecha de trigo profundizaron un escenario recesivo que empieza a tensionar el relato oficial.

En ese marco, los mercados cerraron una semana en rojo tanto en renta fija como en renta variable. Aunque el índice S&P Merval mostró una leve recuperación diaria, se encaminó a una baja semanal cercana al 2%. En Wall Street, los papeles argentinos cotizaron de forma mixta, con subas puntuales en energéticas y retrocesos más marcados en empresas clave como YPF y Pampa Energía.

La combinación de factores externos e inconsistencias internas volvió a golpear la confianza inversora. Mientras el Gobierno insiste en sostener su programa económico, los datos concretos y la reacción del mercado evidencian un escenario cada vez más inestable, donde la volatilidad ya no responde solo al contexto global sino también a las propias debilidades del modelo.

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