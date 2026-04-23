24.04.2026 / ECONOMIA

A cuánto cierra el dólar en la tercera semana de abril: ¿Se re caliente?

La divisa mayorista volvió a subir y rozó los $1.400, en medio de dudas sobre la sostenibilidad del esquema oficial y pese a un balance anual que todavía muestra un tipo de cambio contenido.



El dólar mayorista encadenó su tercera suba consecutiva y alcanzó niveles cercanos a los $1.400, marcando su valor más alto en casi un mes. Aunque el movimiento parece moderado, en la city crecen las dudas sobre si el Gobierno de Javier Milei podrá sostener el actual esquema cambiario sin generar mayores tensiones.

En el mercado, el tipo de cambio oficial avanzó hasta los $1.395, mientras que en el Banco Nación se ofreció a $1.420. En paralelo, las cotizaciones financieras también mostraron presión: el dólar MEP superó los $1.430 y el contado con liquidación se acercó a los $1.500, ampliando la brecha y reflejando expectativas de ajuste.

A pesar de este repunte, el balance del año sigue mostrando un dólar contenido, con una caída nominal superior al 4% en lo que va de 2026. Este dato alimenta el debate sobre un posible atraso cambiario, especialmente en un contexto donde la inflación proyectada continúa por encima de la dinámica del tipo de cambio.

Desde el Banco Central de la República Argentina destacan la acumulación de reservas como uno de los pilares del programa. La entidad volvió a cerrar con saldo positivo y ya supera los 46.000 millones de dólares, impulsada en parte por la liquidación del sector agroexportador y una intervención sostenida en el mercado.

Sin embargo, el rebote del dólar y la presión en los mercados paralelos muestran que el equilibrio es frágil. Mientras el oficialismo apuesta a sostener la calma cambiaria, los movimientos recientes sugieren que el esquema enfrenta límites cada vez más visibles en un escenario económico atravesado por incertidumbre y expectativas en tensión.

Lo más leído

1

Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV o Pelota Libre: dónde ver contenido y fútbol sin pagar suscripciones

2

Insólito: el proyecto de Ficha Limpia lleva la firma de Adorni

3

Mientras su imagen se desploma, Milei trepa al ranking de los peores presidentes de Latinoamérica

4

Fanatismo libertario, misoginia y homofobia: el perfil digital del femicida de Sophia Civarelli

5

Lula da Silva impulsa el fin de la jornada laboral 6x1 y propone dos días de descanso semanal

Más notas de este tema

El Riesgo País vuelve a subir: otra vez la fragilidad del modelo económico de Milei

24/04/2026 - FINANZAS

El Riesgo País vuelve a subir: otra vez la fragilidad del modelo económico de Milei

Las ventas mayoristas bajaron 0,7% en febrero y cayeron 1,2% interanual

23/04/2026 - Economía

Las ventas mayoristas bajaron 0,7% en febrero y cayeron 1,2% interanual

El dólar no afloja: suben el oficial y el blue mientras crece la tensión bancaria

23/04/2026 - MERCADO CAMBIARIO

El dólar no afloja: suben el oficial y el blue mientras crece la tensión bancaria

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.