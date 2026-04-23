A cuánto cierra el dólar en la tercera semana de abril: ¿Se re caliente?

El dólar mayorista encadenó su tercera suba consecutiva y alcanzó niveles cercanos a los $1.400, marcando su valor más alto en casi un mes. Aunque el movimiento parece moderado, en la city crecen las dudas sobre si el Gobierno de Javier Milei podrá sostener el actual esquema cambiario sin generar mayores tensiones.

A pesar de este repunte, el balance del año sigue mostrando un dólar contenido, con una caída nominal superior al 4% en lo que va de 2026. Este dato alimenta el debate sobre un posible atraso cambiario, especialmente en un contexto donde la inflación proyectada continúa por encima de la dinámica del tipo de cambio.Desde el Banco Central de la República Argentina destacan la acumulación de reservas como uno de los pilares del programa. La entidad volvió a cerrar con saldo positivo y ya supera los 46.000 millones de dólares, impulsada en parte por la liquidación del sector agroexportador y una intervención sostenida en el mercado.Sin embargo, el rebote del dólar y la presión en los mercados paralelos muestran que el equilibrio es frágil. Mientras el oficialismo apuesta a sostener la calma cambiaria, los movimientos recientes sugieren que el esquema enfrenta límites cada vez más visibles en un escenario económico atravesado por incertidumbre y expectativas en tensión.