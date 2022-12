Gremios estatales bonaerenses rechazaron el fallo de la Corte que benefició a CABA por la coparticipación

🗣 Estamos en presencia de otra maniobra escandalosa, que al igual que con la sentencia a @CFKArgentina y la condena firme a #MilagroSala, apunta más a la defensa de los grupos económicos y sus representantes políticos, que a actos de justicia.



Tras el fallo de la Corte por la coparticipación a favor de Ciudad , el secretario general de ATE y la CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi, aseguró que se trata de una "maniobra escandalosa" y señaló que "el partido judicial atenta contra los intereses de las mayorías"."Estamos en presencia de otra, que al igual que con la sentencia a Cristina Fernández de Kirchner y la condena firme a Milagro Sala, apunta más a la defensa de los grupos económicos y sus representantes políticos, que a actos de justicia", remarcó el dirigente gremial en un comunicado.En ese sentido, pidió al Gobierno nacional que "utilice todos los mecanismos políticos para sostener los porcentajes y la transferencia de recursos para la provincia de Buenos Aires, donde hay unas de las deudas sociales más importantes dejadas por el neoliberalismo de los 90′ y profundizadas por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal"."Si así lo define,, no tenga dudas Presidente", expresó De Isasi, quien viene manteniendo un estrecho vínculo con el gobernador Axel Kicillof, según consignó el portal Gestión Sindical Y agregó: "Buscar el desfinanciamiento de las provincias en detrimento de los dirigentes de Cambiemos que están en CABA, el distrito con mayores ingresos per cápita del país, en un contexto donde las secuelas del macrismo y la pandemia todavía hacen mella, no puede permitirse".Por últimó, planteó que "no debe modificarse la decisión tomada oportunamente por el presidente" y sostuvo queEn tanto, el gremio médico CICOP repudió el fallo ya que consideró que "lesiona el federalismo". "Resulta en un fuerte impacto negativo particularmente para la provincia de Buenos Aires, afectando la disponibilidad de fondos para mejorar la salud, educación, seguridad y obra pública, entre otras áreas, perjudicando sobre todo a quienes más necesitan del Estado y de las políticas públicas en nuestra provincia, incluidos sus trabajadores", indicaron."En un fallo inédito y determinado por una clara intencionalidad política,", añadieron.Finalmente, rechazaron "todo intento de intervención del Poder Judicial en decisiones que están fuera de sus facultades e incumbencia" y se pronunciaron "por una reforma judicial que ponga fin a esta grave situación que debilita al sistema democrático".