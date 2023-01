El abogado de Cristina insiste en el rol del PRO en el atentado y pedirá investigar a D´Alessandro

claro vínculo entre el atentado que sufrió la Vicepresidenta y el PRO, pero, además, adelantó que tras la aparición de chats que exponen una polémica relación entre el Gobierno porteño y la Corte Suprema pedirá que se investigue el rol del ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D´Alessandro

El abogado de, reforzó su postura respecto de que existe un, quien tenía a su cargo el operativo policial en el barrio de Recoleta.El letrado afirmó no tener dudas de que, diputado nacional de JXC y ex jefe de campaña de, yl", apuntan hacia el PRO por el ataque a la expresidenta.En entrevistas periodísticas con Perfil y El Destape, Ubeira precisó que la causa por el intento de asesinato de CFK tiene "dos partes", ya que por un lado recusaron a la juezay "ese pedido está en Casación", mientras que en segundo lugar planteó "la apelación de la excarcelación de, que fue denegada en la Sala 1°", cosa que ahora está abierta la queja en la Cámara de Casación."Por otra parte, tenemos una cantidad de pruebas que fueron ofrecidas en su momento y que la jueza Capuchetti desestimó, por eso hemos pedido su recusación. El desarrollo de la causa por el atentado tiene mucho que ver con la voluntad de Comodoro Py en avanzar con el tema. Y por lo que se puede ver, no hay nada de voluntad", agregó.En cuanto al rol de D’Alessandro, hombre quesigue teniendo al frente de su cartera de justicia y seguridad, de manera insólita, Ubeira sostuvo que viene cuestionándolo "desde el momento mismo del atentado"., dijo.El abogado de Cristina adelantó entonces que en los próximos días presentará un pedido ante la Justicia para que se investigue la presunta responsabilidad de D’Alessandro en cuanto a los hechos sucedidos en los días previos al atentado contra la Vicepresidenta.“Yo no desvinculo el atentado con los días previos, cuando la Policía de la Ciudad, que supuestamente brindaba la tranquilidad del perímetro (de la vivienda de CFK), ocurrió el ataque al Instituto Patria, los insultos a Máximo Kirchner y los camiones con cascotes” en los alrededores del vecindario, explicó Ubeira.En rigor, en la causa que está a cargo de la jueza Capuchetti ya se había presentado un pedido contra el ministro porteño por el operativo policial en el barrio porteño de Recoleta, pero con la evidencia surgida en los chats de los últimos días la sospecha se agigantó.“A la luz de los chats y del comportamiento de este señor, presentaremos algo más concreto y directo” respecto de la posibilidad de que él tuviera alguna responsabilidad en las escenas previas al día en que a Cristina Kirchner le gatillaron en la cara, indicó Ubeira, aunque aclaró que los hechos que podrían ligar al funcionario con lo ocurrido el 1 de septiembre del año pasado está “en los días previos” y no sobre la planificación del ataque.