El fiscal Rívolo se apartó de la causa por ser "contacto frecuente" de Marcelo D'Alessandro

El fiscal federal Carlos Rívolo se excusó de intervenir en la denuncia del ministro de Seguridad porteño ,Marcelo D´Alessandro, por la filtración de supuestos chats en los que aparece vinculado con funcionarios judiciales y empresarios.Rívolo adujo, puesto que su nombre aparece entre los contactos frecuentes de D´Alessandro, aunque no se conocieron conversaciones entre ambos.El fiscal sólo debía intervenir en carácter de "fiscal de feria" durante el mes de enero a raíz de una denuncia de D ´Alessandro contra el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, a quien acusó de espionaje ilegal.Esa causa tiene como juez y fiscal natural a Daniel Rafecas y a Eduardo Taiano, pero durante la feria judicial se ocupan del expediente María Eugenia Capuchetti y Rívolo.El fiscal -quien tiene delegada la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner- explicó que en la filtración de los chats cuyo origen se investiga en el expediente, aparecen "ciertos contactos que se los cataloga de frecuentes", entre los cuales está su nombre.Rívolodel ministro D´Alessandro: "No es lo que sucede en mi caso". No obstante, admitió: "por temas asociativos o casos en trámite que requieren cierta entidad por su celeridad".Con D´Alessandro, explicó que mantuvo un contacto a raíz de una actividad institucional en 2020, cuando era presidente de la asociación de fiscales AFFUN, y además le requirió material probatorio en las causas por el intento de magnicidio y por el ataque al despacho de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el Congreso.