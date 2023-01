Cumbre de la CELAC y reuniones con Lula y cancilleres: la agenda internacional de Alberto Fernández en enero

El presidente Alberto Fernández tendrá este mes una agenda internacional cargada de compromisos, entre ellos la cumbre de jefes y jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), entidad que el mandatario argentino lidera de manera temporal.Lase realizará el 24 y 25 de enero en la ciudad de Buenos Aires. Para dicho evento, además de los países miembros del foro internacional, Fernández dirigió invitaciones a sus pares chino y estadounidense, Xi Jinping y Joe Biden, para participar del encuentro. Según trascendió, Xi no descartó su participación, aunque ninguno de los dos confirmó asistencia.Sin embargo, antes de esa cumbre, el Presidente tiene programada una serie de encuentros internacionales. El primero de ellos será el próximo 10 de enero con el, a quien Fernández recibirá junto al canciller, Santiago Cafiero, en el marco de una gira que el nipón realiza por la región. Además tendrá una reunión en particular con Cafiero por los 125 años de relaciones diplomáticas entre los países.Desde el Palacio San Martín destacaron que "los temas de la agenda bilateral a abordar tienen que ver con la cooperación en usos pacíficos de la energía nuclear y cooperación satelital" y la promoción del "comercio mutuo y el desarrollo de proyectos de inversión, especialmente en los sectores de litio, fertilizantes, hidrógeno, biotecnología y en start-ups".Un día antes del comienzo de la cumbre de la CELAC, el 23 de enero, el presidente de Brasil,, tendrá una reunión privada con el mandatario argentino para "relanzar formalmente el vínculo entre ambos países".Lula había anticipado luego de su triunfo electoral que Argentina sería el primer país que visitaría luego de su asunción. Fernández y da Silva tienen una estrecha relación que se remota a cuando el argentino visitó al brasileño cuando estaba detenido por una causa en la que luego fue sobreseído. Fernández participó no solo de la asunción de Lula sino que también estuvo presente cuando se conocieron los resultados del balotaje que enfrentaba da Silva contra el expresidente Jair Bolsonaro en octubre."Hemos claramente decidido volver a poner en marcha el vínculo entre Argentina y Brasil con toda la fuerza que debe tener, que en los últimos cuatro años se hizo más difícil. Argentina y Brasil son países indisolublemente unidos y ningún momento político puede perturbar eso", enfatizó Fernández en declaraciones periodísticas al visitar a Lula en la asunción de su tercer mandato.Da Silva, luego de su asunción, anunció el regreso de Brasil a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), después de que Jair Bolsonaro se apartara hace tres años.El 30 y 31 de enero llegará a la Argentina en visita oficial el, luego de visitar Brasil y Chile, junto a una delegación alemana integrada por aproximadamente 70 empresarios.El encuentro entre Fernández y Scholz servirá para "analizar posibilidades de ampliar el comercio y las inversiones, como así también el financiamiento en diversos proyectos" entre ambos países, según informaron fuentes oficiales.De esta manera, será la tercera oportunidad que Fernández se reunirá con el canciller alemán, luego de los encuentros que ambos tuvieron en mayo y junio del 2022 en Alemania, en los que dialogaron sobre el impacto que provoca la guerra en Ucrania en materia de la producción, distribución y el mercado global de alimentos, y donde también dialogaron sobre la agenda de cambio climático, la seguridad alimentaria y energética.