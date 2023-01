"You are over": Milei se burló de Vidal por su derrota en 2019 y "escape" a CABA

Ese soberbio, además de incompetente inútil e ignorante te ganó la elección por paliza. Es más, mientras MM trató de remontar con 33 actos, vos te escondiste regalando el triunfo KK. No sólo eso, después escapaste a CABA buscando 60% de los votos que no conseguiste.

YOU ARE OVER https://t.co/Hgwec7wWaW — Javier Milei (@JMilei) January 15, 2023

Che! ¿Cuando los de JxK hacen declaraciones fascistas, totalitarias, antidemocráticas y bien en contra de la República los liberales de copetín no dicen algo al respecto?

Me olvidaba... para ellos lo que importa son las valijas amarillas y no las ideas. Eso sí, con buenas formas. — Javier Milei (@JMilei) January 15, 2023

1. Dirigente de JxK hace declaraciones fascistas totalitarias tipo K

2. El agredido expone a los totalitarios

3. Seguidores de JxK salen a agredir al agredido diciendo que es funcional a los K

4. Liberales de copetín ensobrados bancan 1 porque 2 en el pasado tenía malos modales. — Javier Milei (@JMilei) January 15, 2023

El legislador de La Libertad Avanza,y lo acusará de haber abandonado a los bonaerenses. “Ese soberbio, además de incompetente, inútil e ignorante, te ganó la elección por paliza”, se burló.Milei decidió responderle este domingo a Vidal a través de Twitter dónde lanzó: “Es más, mientras Mauricio Macri trató de remontar con 33 actos, vos te escondiste regalando el triunfo Kirchnerista”, en clara referencia a la derrota de la exgobernadora en en las elecciones del 2019.“No sólo eso, después escapaste a CABA buscando 60% de los votos que no conseguiste”, agregó en alusión a que actualmente es diputada por la Ciudad y finalizó diciendo “YOU ARE OVER”, que podría traducirse como “estás acabada”.La ex gobernadora bonaerense, que se postulará para competir en las precandidaturas presidenciales de este año y disputar la interna dentro del PRO, se había referido al actual gobernador, Axel Kicillof, en una entrevista que brindó a Radio Mitre en la que había sostenido: "Que retrocedió en materia de narcotráfico, seguridad, educación, salud. Me cuesta encontrar un logro de su gobierno".Este domingoluego de que el diputado del PROle pidiera que se baje de las elecciones 2023 y se asocie a JxC en otro rol.“Che! ¿Cuando los de JxK hacen declaraciones fascistas, totalitarias, antidemocráticas y bien en contra de la República los liberales de copetín no dicen algo al respecto?”, cuestionó Milei y apuntó: “. Eso sí, con buenas formas”.Luego compartió un video con las declaraciones de Iglesias quien sostuvo que le parecía “que sería un gesto de conciencia republicana por parte de Javier no presentarse como candidato a presidente sino buscar una integración con el único espacio republicano que tiene posibilidad de llegar a la presidencia que es Juntos por el Cambio”.A lo que Milei aprovechó para pegarle también al kirchnerismo.. SON LO MISMO Y SOCIOS”, sostuvo este domingo.Y agregó: “Se queja del autoritarismo y el populismo de los KKs pero cuando lo aplican ellos está bien”.Después seguidores del PRO salieron a responderle al libertario que volvió a tuitear haciendo una descripción y de nuevo pegó contra Juntos al enumerar: