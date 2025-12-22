"Genialidades": Milei se comparó con Sarmiento en un posteo repleto de elogios sobre sí mismo

Lo hizo a través de una publicación que compartió del diputado Alejandro Fargosi, en la que compara la trayectoria del expresidente de la Nación y referente de la educación pública con el mandatario libertario.
Recordamos a Domingo Faustino Sarmiento en este nuevo inicio de clases. Como estadista liberal y figura central de nuestra historia, entendió que el conocimiento es uno de los pilares de la libertad y el crecimiento de la Nación, y dedicó su vida a engrandecer a la Patria. Su pic.twitter.com/2xVrpYVlrx La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) March 4, 2026
1
Se hunde la imagen de Milei: el deterioro de la economía familiar y del empleo explican el malestar social
2
"El peronismo tiene que perdonarse": Pichetto se reunió con Cristina Kirchner y convocó a la unidad del PJ
3
Milei se disfrazó de Neo para dinamitar la justicia social y terminó enfrentando la furia en las redes