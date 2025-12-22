"Genialidades": Milei se comparó con Sarmiento en un posteo repleto de elogios sobre sí mismo

Recordamos a Domingo Faustino Sarmiento en este nuevo inicio de clases. Como estadista liberal y figura central de nuestra historia, entendió que el conocimiento es uno de los pilares de la libertad y el crecimiento de la Nación, y dedicó su vida a engrandecer a la Patria. Su pic.twitter.com/2xVrpYVlrx  La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) March 4, 2026

A través de una publicación que compartió del diputado libertario Alejandro Fargosi, el presidente Javier Milei se comparó con Domingo Faustino Sarmiento y se adjudicó un sin fin de elogios."Lo digo desde hace dos años: Leyendo cualquier buena biografía del gran Sarmiento, se encuentra la increíble similitud entre él y@JMilei", dijo Fargosi en sus redes sociales.Y luego continuó: "No solo en. ¡Hasta en como lo criticaban los medios!".Tras este posteo, el Presidente rápidamente lo compartió en sus redes sociales, asumiendo cada uno de los elogios.Lo cierto es que los dichos de Fargosi tiene su correlato con un reciente spot de La Libertad Avanza -hecho con IA- que reivindica la figura de Sarmiento y su pensamiento sobre la educación. "La educación es la base de la prosperidad general, porque sé que hombre, pueblo, Nación, Estado, todo está en los humildes bancos de la escuela. Y creo que en algo simple: el progreso es el hijo de la educación", narra el prócer argentino creado con inteligencia artificial.