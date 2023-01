“El pueblo la está peleando. Ha pasado unas fiestas muy tranquila. No está la situación social como la están planteando. Nosotros hemos bajado el 60 por ciento de los comedores de José C. Paz porque la gente no los necesita. La gente tiene trabajo”, sostuvo el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, en el marco de la inauguración de un hospital en su distrito.

Junto al presidente Alberto Fernández destacó la política social que se lleva a cabo desde el Ministerio que conduce Victoria Tolosa Paz y se manifestó en contra de “los parásitos y garroneros”., dijo.Y enfatizó: