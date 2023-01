Capitanich explicó qué proyectos pueden avanzar por DNU si JXC bloquea el Congreso y está incluida la Corte

está prohibido emitir DNUs referidos a materia electoral, tributaria, de partidos políticos o penal, pero que "el resto no está prohibido y forma parte de la implementación de medidas de carácter institucional que benefician al pueblo argentino".

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, habló de apobar por decreto las iniciativas legislativas de las sesiones extraordinarias que no puedan ser aprobadas ante la falta de consenso con Juntos por el Cambio."Hay. Pero si no hay nivel de consenso hay que ir y trabajar en materia de implementación por DNU", aseguró Capitanich en diálogo con El Destape.El gobernador chaqueño aclaró queDe este modo, Capitanich se reservó la posibilidad de que el Presidente resuelva por DNU las iniciativas que involucran al Poder Judicial, como el, aunque por otro lado el nombramiento del procurador General de la Nación requiere el acuerdo del Senado, según la ley sancionada en 2015.También sería posible emitir por DNU las iniciativas de la moratoria previsional y la ley de alcohol cero, entre otros proyectos.Capitanich consideró además que "es necesario contribuir desde la verdad" al proceso de remoción que impulsan el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores, luego de que se filtraron chats atribuidos al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, en lo cuales se registraban intercambios con Silvio Robles, vocero del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.En esa línea, insistió en que es prioritario "discutir una reforma del sistema judicial" así como otros temas entre los que citó "la situación en el Consejo de la Magistratura, la cantidad de miembros de la Corte, la duración del mandato de los jueces, y la presentación de declaraciones juradas"."Son cuestiones que hacen a la transparencia real" mientras que por el contrario "los que pregonan la transparencia, consienten las irregularidades. El pedido de juicio político a la Corte no es un ataque al sistema republicano, por el contrario, es una forma de defenderlo", indicó el gobernador.Y en ese sentido, aseguró que desde las provincias, el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el litigio de los fondos coparticipables, se ve como "una injerencia de la Corte que profundiza las asimetrías.. Tenemos que discutir estas situaciones en las cuales el poder económico se apropia de los medios de comunicación para la construcción de un sentido que copta al poder judicial y toma de rehén al sistema político", puntualizó.