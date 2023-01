Celac: Alberto frena agenda local y recibe a Lula y otros presidentes pese a ataques opositores

el acuerdo de integración económica y energética, para la venta de gas a Brasil. También el ministro de Economía, mencionó un swap para fortalecer reservas y pagar importaciones y una extensión del sistema de compensaciones de importaciones a 180 días.

Si Nicolás Maduro viene a la Argentina, debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Tal como ocurrió con Pinochet en Londres, en 1998. La Justicia debe actuar en resguardo de la vigencia universal de los derechos humanos. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 19, 2023

LOS DICTADORES NO SON BIENVENIDOS



Presentamos un proyecto para declarar a Maduro “persona non grata” por la constante violación a los DDHH del pueblo venezolano. Alberto Fernández invitó a un dictador a pasear por nuestro país. El kirchnerismo es cómplice. pic.twitter.com/UwTfokYt6C — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 19, 2023

El presidentecon recorridas por provincias y duros discursos contra Mauricio Macri y se prepará para la cumbre del Celac, pero principalmente la llegada de su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva Este viernes y durante el fin de semana Alberto no tiene actividad oficial para centrarse en la agitada agenda internacional y las reuniones bilaterales que utilizará para aumentar su protagonismo regional.un encuentro clave en el que se espera firmen acuerdos y reimpulsar la relación bilateral con el vecino país,Lula tendrá su primera salida oficial desde que asumió su tercer mandato.con quien al otro día por la mañana realizará una ofrenda floral en el monumento al Libertador José de San Martín, ubicado frente a la Cancillería. De allí partirán a Casa Rosada, donde Da SilvaEn la reunión de gabinete ampliada los mandatarios estarán acompañados por la comitiva de ministros brasileños que acompaña a Lula, entre ellos, el canciller Mauro Vieira, y empresarios. Del lado argentino está confirmada la presencia de los ministros(Relaciones Exteriores) y(Economía) y del embajador argentino en Brasil,Podrían participar también(Salud),(Defensa) y(Ciencia y Tecnología), dependerá de que sus pares brasileños hayan viajado a la Argentina para poder cerrar los entendimientos respectivos a esas áreas. Esto incluiría temas relacionados a salud, Ciencia y Tecnología y Defensa en la agenda.Si bien el detalle del temario que abordarán los presidentes aun no esta confirmado, Alberto Fernández había adelantado que estaba trabajando junto a Massa enmás tarde recibirán a organismos de derechos humanos y el mandatario de Brasil cerrará la jornada con una actividad en el Centro Cultural Kirchner. Según informó El Destape, Da Silva se reservó lugar en la “agenda privada” que no se conoce hasta el momento aunque no se descarta un encuentro con la vicepresidenta Cristina Kirchner.El martes se realizará la cumbre de la Celac en medio de los conflictos que genera la oposición nacional respecto a la presencia de algunos presidentes en el país argentino.En en el foro regional habrá 34 países representados, entre ellos Estados Unidos y China, y 15 mandatarios, además de representantes de regionales de Europa, Asia y África, y de la FAO. Cafiero presentará un informe de gestión de la presidencia pro témpore de Argentina, desde Cancillería adelantaron a El Destape que consiste en más de 70 acciones,entre ellas el restablecimiento del diálogo Unión Europea - Celac frenado desde hace cinco años.Después de un año, el martes deberán realizar eUno de los puntos de la negociación entre los 32 países para arribar al consenso que llevó a Argentina a presidir el foro fue que el próximo período iba a ser encabezado por un país caribeño, todavía no está confirmado quién será. Desde Juntos por el Cambio buscan boicotear la cumbre de la Celac en especial por la llegada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.Así se pronunció la presidenta del PRO, Patricia Bullrich que advirtió que “si Nicolás Maduro viene a la Argentina, debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad”.En la misma sintonía se mostraron la diputada María Eugenia Vidal, que presentó un proyecto para declarar al presidente venezolano persona no grata y el intendente de Lanús y también referenciado en la presidenta del partido amarillo, Néstor Grindetti, que sostuvo: “Si Maduro cometió crímenes de lesa humanidad no podemos dejarlo entrar al país como a cualquier turista”.La Coalición Cívica ARI también se manifestó en contra de la presencia del presidente de Venezuela en el país, pero también repudiaron la vista del mandatario de Cuba, Miguel Díaz Canel y el de Nicaragua, Daniel Ortega, en la Argentina.La agenda de Fernández también cuenta con una bilateral con su par de Haití para compartir un diagnóstico y realizar una propuesta acerca de la situación humanitaria en ese país.(gas e hidrógeno verde). Arribará con una comitiva de 70 personas, entre funcionarios y empresarios.