Cerruti sobre el bloqueo de JxC al juicio contra la Corte: No podemos decir hagámoslo por decreto"

💬 "Lejos de estar avalando lo que ocurre en otros países, estamos tratando de ver de qué manera aportamos a la resolución de esos temas".

La portavoz presidencial,, descartó la intención del Gobierno de avanzar contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por decreto, pese a las trabas por parte de la oposición para avanzar con los proyectos relacionados al máximo tribunal que el oficialismo intentará tratar en las sesiones extraordinarias que comenzarán el próximo lunes.", afirmó Cerruti este viernes en declaraciones a El Destape Sin Fin .Fue una clara respuesta a algunos planteos como el del gobernador de Chaco,, quien pidió que el presidente Alberto Fernández apruebe por decreto las iniciativas legislativas por la falta de consenso con Juntos por el Cambio.Desde la mesa nacional de Juntos por el Cambio sostiene que no debatirán en el Congreso ninguna iniciativa impulsada por el oficialismo hasta que no sea retirado el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte. "Estamos llevando a juicio político a la Corte porque avanzó sobre el Poder Legislativo y sobre los mandatarios provinciales y sus potestades. Hay pocos poderes tan desprestigiados en la Argentina como el Poder Judicial", expresó Cerruti al respecto.La portavoz presidencial criticó a la oposición y dijo que "no sabe de qué disfrazarse" al hablar mal del país y la gestión del Frente de Todos. "", remarcó.En esa línea se refirió a la visita del presidente de Brasil a nuestro país con motivo de la Cumbre de la CELAC, y expresó que "la visita de Lula es importantísima para la Argentina". Además"La cumbre está concentrando mucho interés en la región. Vamos a hablar de integración económica pero también sobre el desafío que tiene Latinoamérica de ser tierra de paz y de democracia", aseguró Cerruti.Acerca de la posibilidad de Dilma Rousseff de llegar como embajadora de Brasil en Argentina, dijo que "no está confirmado todavía pero el lunes lo vamos a saber”.